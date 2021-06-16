Товарооборот Татарстана с Узбекистаном составил $156,5 млн в 2020 году

Фото: пресс-служба президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов 16 июня встретился с заместителем премьер-министра Республики Узбекистан, министром инвестиций и внешней торговли Сардором Умурзаковым.



Минниханов подчеркнул, что приезд в Узбекистан связан с необходимостью дальнейшего усиления работы по развитию сотрудничества, а особенно — в области экономики. Это поспособствует укреплению отношений России и Узбекистана, сообщает пресс-служба президента РТ.

Сардор Умурзаков отметил, что Татарстан — один из самых продвинутых регионов РФ во всех отношениях, поэтому визит представителей республики для них является знаковым.

Двусторонний товарооборот между Татарстаном и Узбекистаном составил $156,5 млн в 2020 году. Преимущественно структура экспорта складывается из поставок наземного транспорта, пластмассы и пластмассовых изделий, древесины и деревянных изделий, каучука, резины, нефти и продуктов их перегонки. По итогам прошлого года основной импорт составили пластмассы, текстильные изделия и одежда.

Фото: пресс-служба президента РТ

Маргарита Головатенко