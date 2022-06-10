Японии с 17 июня запретила экспорт в Россию грузовиков, самосвалов и бульдозеров

Япония с 17 июня запрещает экспорт в Россию грузовых автомобилей, самосвалов и бульдозеров. Об этом заявил министр экономики, промышленности и торговли страны Коити Хагиудо.

Также в перечень запрещенной к вывозу в Россию продукции попали некоторые виды древесины, включая декоративный шпон, комплектующие и запчасти для станков, стальные резервуары, парогенераторы, газовые генераторы, пишет ТАСС.

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Кроме того, страна заморозит активы «Россельхозбанка», «Московского кредитного банка» и Белорусского банка развития и реконструкции. Проводить платежи и совершать сделки с указанными организациями разрешается лишь при разрешении японских властей.

В мае Япония запретила экспорт в Россию катализаторов для нефтепереработки, электронных и атомно-силовых микроскопов, используемых в 3D-принтерах порошкообразные металлы и металлические сплавы, водород, произведенный с использованием солнечной, ветровой и другие возобновляемые источники энергии.

Татьяна Леухина