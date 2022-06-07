Япония расширит санкции против России

Япония введет санкции в отношении еще двух российских и одного белорусского банка и расширит запрет на экспорт товаров в России из-за ситуации вокруг Украины. Об этом объявило министерство иностранных дел страны.

Так, заморозят активы Россельхозбанка, Московского кредитного банка и Белорусского банка развития и реконструкции. Проводить платежи и совершать сделки с указанными организациями разрешается лишь при разрешении японских властей.

Под запрет на экспорт подпадут товары, «способствующие укреплению промышленной инфраструктуры», передает ТАСС.

В мае Япония расширила список товаров и технологий, запрещенных к экспорту в Россию на фоне ситуации с Украиной. Кроме того, страна ввела новые санкции против 141 человека из России, ДНР и ЛНР, а также против 71 российской компании.



Татьяна Леухина