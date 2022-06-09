Новости общества

12:57 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Казанский Кремль: «Это не отмена масочного режима, это приостановка действия обязательного ношения масок»

11:20, 09.06.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
Казанский Кремль: «Это не отмена масочного режима, это приостановка действия обязательного ношения масок»
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане с 6 июня приостановлено действие обязательного масочного режима. Как заявила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова, это не повод расслабляться. Лицам, которые входят в зону риска заражения коронавирусом, пренебрегать ношением средств индивидуальной защиты не следует — в местах большого скопления людей следует носить маски.

— Это не отмена масочного режима, это приостановка действия обязательного ношения масок. Отменить масочный режим с точки зрения документов юридически может только главный санитарный врач Российской Федерации, так как режим масочный введен главным санитарным врачом Российской Федерации, — пояснила представитель казанского Кремля.

По словам Галимовой, сейчас инфекционное направление вернулось на допандемийный режим работы. Однако в больницах по-прежнему лечат больных коронавирусом.

— Любое решение штаба принимается на основании тех предложений, которые принимает Роспотребнадзор, — заявила руководитель пресс-службы президента Татарстана.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, 6 июня премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление, согласно которому в республике приостанавливается действие обязательного масочного режима. Документ вступил в силу в тот же день.

Жителям Татарстана старше 65 лет и гражданам, имеющим хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, рекомендуется носить маски в местах массового скопления людей, следует из распоряжения кабмина республики. Также пользоваться ими рекомендуют лицам с онкологическими заболеваниями, беременным, пациентам, страдающим ожирением.

Татьяна Демина
ОбществоВластьМедицина Татарстан

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:32
    санврач РФ не имеет права вводить что либо обязательное для всех только для своих подчинённых он может быть обязательным потому масочный режим не законен
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также