Казанский Кремль: «Это не отмена масочного режима, это приостановка действия обязательного ношения масок»

В Татарстане с 6 июня приостановлено действие обязательного масочного режима. Как заявила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова, это не повод расслабляться. Лицам, которые входят в зону риска заражения коронавирусом, пренебрегать ношением средств индивидуальной защиты не следует — в местах большого скопления людей следует носить маски.

— Это не отмена масочного режима, это приостановка действия обязательного ношения масок. Отменить масочный режим с точки зрения документов юридически может только главный санитарный врач Российской Федерации, так как режим масочный введен главным санитарным врачом Российской Федерации, — пояснила представитель казанского Кремля.

По словам Галимовой, сейчас инфекционное направление вернулось на допандемийный режим работы. Однако в больницах по-прежнему лечат больных коронавирусом.



— Любое решение штаба принимается на основании тех предложений, которые принимает Роспотребнадзор, — заявила руководитель пресс-службы президента Татарстана.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, 6 июня премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление, согласно которому в республике приостанавливается действие обязательного масочного режима. Документ вступил в силу в тот же день.

Жителям Татарстана старше 65 лет и гражданам, имеющим хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, рекомендуется носить маски в местах массового скопления людей, следует из распоряжения кабмина республики. Также пользоваться ими рекомендуют лицам с онкологическими заболеваниями, беременным, пациентам, страдающим ожирением.

Татьяна Демина