В Госдуму внесли законопроект о единых правилах онлайн-голосования

Депутаты Госдумы от «Единой России» Дмитрий Ламейкин и Дмитрий Вяткин внесли в нижнюю палату парламента законопроект о единых принципах и параметрах проведения дистанционного электронного голосования. Проект опубликован в электронной базе Госдумы.

Законопроект подготовили для совершенствования законодательства России о выборах и референдумах. Он направлен на обеспечение избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ при проведении дистанционного электронного голосования, говорится в пояснительной записке.

Фото: duma.gov.ru

Необходимость установить единые параметры объясняется проведением дистанционного голосования в 2019—2021 годах. Авторы законопроекта предлагают закрепить проведение электронного голосования с использованием системы ГАС «Выборы» и других систем, которые прошли сертификацию и соответствуют требованиям ЦИК.

Вчера глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что комиссия планирует расширить применение онлайн-голосования на выборах в 2022 году. На прошлой неделе группа депутатов от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму законопроект об отмене возможности проводить дистанционное электронное голосование.



Татьяна Леухина