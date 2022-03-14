Путин подписал закон о единых параметрах проведения онлайн-голосования в России

Президент России Владимир Путин подписал закон единых параметрах проведения онлайн-голосования на выборах и референдумах. Граждане будут голосовать через ГАС «Выборы» и другие информационные системы, прошедшие сертификацию и соответствующие требованиям Центральной избирательной комиссии.

Избиратели, получившие доступ к дистанционному электронному голосованию, не вправе получить бюллетень на избирательном участке, следует из документа. Это исключает возможность повторного голосования.

Кроме того, закон расширяет список лиц, которые не имеют быть права избранными в течение определенного срока. Это касается граждан, имеющих судимость за совершение преступлений экстремистской направленности, за ряд преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Они лишены права участвовать в выборах в течение пяти лет после погашения или снятия судимости.



Фото: realnoevremya.ru

Закон, подписанный президентом, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Государственная дума приняла указанный закон в третьем чтении 11 марта. Законопроект внесли в нижнюю палату российского парламента в декабре 2021 года.

Татьяна Демина