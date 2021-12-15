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ЦИК планирует расширить проведение дистанционного голосования на выборах в следующем году

11:21, 15.12.2021
ЦИК планирует расширить проведение дистанционного голосования на выборах в следующем году
Фото: Максим Платонов (архив)

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) планирует расширить применение онлайн-голосования на выборах в 2022 году. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

По ее словам, организация такого формата процедуры предполагается в ряде регионов страны. Проведение дистанционного электронного голосования планируется немного расширить, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

Летом этого года Памфилова заявила, что ЦИК готова провести электронное голосование на выборах по всей стране. Во время выборов в Госдуму системой онлайн-голосования воспользовался и президент РФ Владимир Путин. А в Москве явка на электронное голосование побила рекорд и составила 93,3%.

Диана Жиленкова
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