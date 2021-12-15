ЦИК планирует расширить проведение дистанционного голосования на выборах в следующем году
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) планирует расширить применение онлайн-голосования на выборах в 2022 году. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
По ее словам, организация такого формата процедуры предполагается в ряде регионов страны. Проведение дистанционного электронного голосования планируется немного расширить, передает ТАСС.
Летом этого года Памфилова заявила, что ЦИК готова провести электронное голосование на выборах по всей стране. Во время выборов в Госдуму системой онлайн-голосования воспользовался и президент РФ Владимир Путин. А в Москве явка на электронное голосование побила рекорд и составила 93,3%.
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