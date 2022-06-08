В Татарстане зарегистрировали 105 новых случаев COVID-19

В Татарстане за минувшие сутки выявили 105 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 150 967.

Госпитализировали за сутки 51 пациента. Выздоровели еще 68 человек, всего — 146 329, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

С начала пандемии от инфекции скончались 1 995 татарстанцев, за минувшие сутки не зарегистрировано ни одного случая смерти.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на утро 8 июня читайте в подборке интернет-газеты.



Татьяна Леухина