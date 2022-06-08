Главное о коронавирусе на 8 июня: рост случаев в Китае из-за ветра с КНДР, Узбекистан снимает ограничения

Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане углубленную диспансеризацию после COVID-19 пройдут более 245 тысяч человек

За последние сутки в Татарстане выявлено 105 случаев заражения коронавирусом. Всего на 8 июня общее количество инфицированных в республике достигло 150 967. Выздоровели за весь период 146 329 человек, в том числе 68 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 995 человек, за минувшие сутки — ноль. Госпитализировали за сутки 51 человек.

Заместитель директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Татарстана Гузалия Закариева рассказала, что в республике в этом году углубленную диспансеризацию после перенесенного коронавируса смогут пройти более 245 тысяч человек. По ее словам, за два предыдущих года и пять месяцев 2022 года Татарстан из резервного фонда правительства России и бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования получил дополнительное финансирование в объеме 9 млрд рублей.

Россия сняла ограничения на транспортное сообщение с Арменией и Киргизией

За последние сутки в России выявили 3 646 новых случаев коронавируса, выздоровели 4 737 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 362 105 человек, а выздоровевших — до 17 777 625. За сутки болезнь унесла жизни 79 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 379 736 человек.

Россия отменила ограничения на транспортное сообщение с Киргизией и Арменией, введенное из-за коронавируса в 2020 году. Отмечается, что изменения внесены в распоряжение правительства от 20 мая 2022 года. В нем был указан перечень иностранных государств, в отношении которых сняты временные ограничения на транспортное сообщение, введенные Россией. До этого он состоял из девяти стран, куда входили Абхазия, Белоруссия, Донецкая и Луганская народные республики, Казахстан, Китай, Монголия, Украина и Южная Осетия.

Роспотребнадзор сообщил, что доля омикрон-штамма среди выявляемых случаев коронавируса в России составила 98,29%. Кроме того, доля геноварианта «дельта» — 0,43%, прочих не доминирующих вариантов — 1,28%. Как отметили в ведомстве, превышение среднероссийских показателей заболеваемости коронавирусом отмечается в 37 регионах страны. По итогам 22-й недели текущего года в стране зарегистрировали 27 363 случая заболевания. Показатель заболеваемости составил 18,65 на 100 тысяч населения, это на 9,5% ниже, чем на предыдущей неделе, и на 10,7% ниже, чем в среднем за последние четыре недели.

По результатам опроса «ВЦИОМ-Спутник», большая часть россиян (70%) считает оспу обезьян менее опасной по масштабу и последствиям, чем эпидемия коронавируса. 4% считают, что, скорее всего, оспа обезьян может превзойти эпидемию COVID-19, а 9% ответили, что оспа обезьян может сравниться по масштабу и последствиям. 17% респондентов затруднились ответить.

Фото: Илья Репин

В Якутии отменили обязательную вакцинацию против коронавируса. Соответствующее постановление подписала глава республиканского управления Роспотребнадзора Маргарита Игнатьева. Отмечается, что решение об отмене было принято после тщательного анализа эпидемиологической ситуации. Так, в течение трех последних месяцев в республике снижается число заболевших коронавирусом. Пик заболеваемости в Якутии пришелся на январь—февраль, когда было выявлено более 82 тысячи заразившихся.

Врио главы Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что ночные клубы и рестораны региона с 8 июня смогут работать без ограничений в ночное время, это связано со снижением заболеваемости коронавирусом. Напомним, с 31 мая в области приостановили масочный режим, учреждения здравоохранения переходят на плановый режим работы. Ковидных пациентов принимают семь больниц в Ярославле, Ярославском районе, Рыбинске и Тутаеве. Из 254 развернутых коек заняты 130.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что масочный режим, вводившийся в связи с распространением коронавируса, в регионе отменен. Он уточнил, что уровень вакцинации в республике достиг 85%. По словам Меликова, отмена ограничений позволит бизнесу работать в полную силу, что особенно важно в сегодняшних условиях.

Фото: kremlin.ru

Первый заместитель подмосковного правительства Светлана Стригункова рассказала, что количество вызовов врачей на дом в Московской области сократилось в 10 раз. По ее словам, в первую волну коронавируса эта цифра выросла до 27 тысяч, во вторую — до 43—50 тысяч. В последнюю волну, когда был «омикрон», нагрузка достигала до 80 тысяч вызовов в сутки. В настоящее время поступает 8,8—9 тысяч вызовов, отметила специалист.

Власти Нижегородской области приостановили требование по соблюдению масочного режима в связи со снижением заболеваемости COVID-19. Отмечается, что это стало возможным в связи со снижением и стабилизацией ситуации с заболеваемостью коронавируса, а также завершением сезонного подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом в регионе.

Фото: Максим Платонов

В Сахалинской области смягчили масочный режим, теперь средства индивидуальной защиты требуются только в медучреждениях и при посещении летних детских лагерей отдыха, сообщает пресс-служба регионального правительства. Ранее Сахалинская облдума обратилась к губернатору региона и к руководству Роспотребнадзора с предложением — по примеру мэрии Москвы — объявить «ковидную амнистию» и прекратить судебные разбирательства в отношении жителей региона, связанные с пандемией коронавируса.

Министр здравоохранения Ставропольского края Владимир Колесников сообщил, что круглосуточные пункты вакцинации против коронавируса и пункты в зданиях торговых центров сохранят в регионе, несмотря на спад заболеваемости. По информации краевого оперативного штаба, на Ставрополье первым компонентом вакцины против коронавируса привились более 1 млн 466 тысяч человек. Полностью курс вакцинации в крае завершили 1 млн 166 тысяч человек. Ранее в Минздраве края отмечали, что для формирования коллективного иммунитета в регионе необходимо привить 1,7 млн человек.

Казахстан отменил ПЦР-тест на границе

В мире коронавирусом нового типа на 08.20 (мск) заразились 533 040 400 человек, 6 302 273 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (85 008 228). На второй строчке — Индия (43 190 282), на третьей — Бразилия (31 266 163), на четвертой — Франция (29 852 463), на пятой — Великобритания (22 537 186).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 009 338). За ними следуют Бразилия (667 348), Индия (524 715), Россия (371 986, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (325 042).

С сегодняшнего дня в Казахстане прекращается требование о предоставлении ПЦР-теста на COVID-19 или паспорта вакцинации при пересечении границы. Кроме того, отменен запрет на работу 12 автомобильных пунктов пропуска на границе Казахстана в семи регионах республики. В межведомственной комиссии пояснили, что эти меры приняты в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации в стране и в мире.

В Узбекистане с 10 июня 2022 года для туристов отменяются все коронавирусные ограничения в аэропортах, на приграничных железнодорожных станциях и пунктах пропусков. Теперь прибывающим в страну не нужно иметь отрицательный результат ПЦР-теста, экспресс-тест на антиген или справку о прививках. В стране отмечается динамичное снижение показателей распространенности и заболеваемости коронавируса, количества госпитализированных и выписанных больных.

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По данным на 7 июня в Израиле зафиксировали более 3,7 тысячи случаев заражения коронавирусом, сообщает издание Globes. Отмечается, что индекс заражаемости R превышает 1 «в течение нескольких недель». Ранее в стране были сняты последние ограничения по коронавирусу. Так, с 20 мая отменены обязательные ПЦР-тесты в аэропорту при прибытии в страну, кроме того, иностранцам с 10 мая разрешено сдавать перед вылетом тест на антиген вместо ПЦР.

Глава Министерства иностранных дел ФРГ Анналена Бербок сдала положительный тест на COVID-19 в ходе визита в Пакистан. В связи с заражением чиновницы все ее визиты в Турцию и Грецию пришлось отменить. Поясняется, что чиновница делала тесты на наличие коронавируса на регулярной основе.

Фото: de.wikipedia.org

Власти Японии намерены призвать иностранных туристов носить защитные маски и оформлять страховку на случай заболевания коронавирусом, сообщает агентство Kyodo. По его данным, министерство туризма выпустило соответствующие рекомендации для туристических агентств и гостиниц перед открытием въезда в страну для путешественников. В ведомстве заявили, что эти меры должны помочь избежать новых вспышек COVID-19.

Власти китайского города Даньдун попросили жителей закрыть окна, чтобы избежать заражения коронавирусом: как пишет Bloomberg, там считают, что виновником обострения ситуации с COVID-19 на этот раз является ветер, который дует со стороны КНДР.

Максим Кокунин