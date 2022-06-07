В Старо-Татарской слободе Казани на следующей неделе может открыться еще одно заведение сети «Додо Пицца»

В Казани по адресу улица Каюма Насыри, 1 может открыться еще одно заведение «Додо Пицца». Об этом сообщают очевидцы.

Пока пиццерия работает только в режиме доставки. Однако, как сообщили по телефону, указанному на официальном сайте сети, полноценное открытие предварительно запланировано на следующую неделю. Но пока точно это подтвердить не могут.

Фото: realnoevremya.ru

В начале июня стало известно, что ООО «Макдоналдс» сменило название на «Система ПБО». Такие данные появились в аналитической системе «СПАРК-Интерфакс». Ожидается, что сеть ресторанов откроется под новым брендом 12 июня. Точный график открытия заведений станет известен позднее.

McDonald's объявил о приостановке работы своих ресторанов в России в начале марта, спустя некоторое время после начала спецоперации на Украине. В сообщении компании указывалось, что она продолжит платить своим 62 тысячам сотрудников зарплату. В России насчитывается 850 ресторанов McDonald's. 16 мая компания объявила о полном уходе с российского рынка.



Дарья Акимова