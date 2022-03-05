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IBM объявила об уходе с рынка в России

23:56, 05.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация 1
IBM объявила об уходе с рынка в России
Фото: wikipedia.org

Американская корпорация IBM приняла решение прекратить продажу своих технологий на рынке России из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы компании Арвинда Кришны.

По его словам, компания принимает меры, чтобы обезопасить и поддержать своих сотрудников, затронутых кризисом. Любой из них может рассчитывать на помощь корпорации. Также отмечается, что IBM отказалась от сотрудничества с российскими военными организациями.

IBM является одним из крупнейших в мире производителей и поставщиков аппаратного и программного обеспечения, IТ-сервисов и консалтинговых услуг. Ее рыночная капитализация составляет больше $113 млрд.

Фото: pixabay.com

Сегодня также американская компания-разработчик программного обеспечения Adobe заявила о прекращении продажи своей продукции в России. Больше не будут доступны для покупки подписки на программы Photoshop, Lightroom, Illustrator, Premiere Pro и другие, разработчиком которых является Adobe.

Дарья Акимова
ТехнологииIT

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 06 мар
    Сейчас самое время показать себя нашим айтишникам: взломать всё что можно взломать. Будет как в старом анекдоте: в условиях объявленных нам санкций весь контрафакт становится трофеем.
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