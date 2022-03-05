IBM объявила об уходе с рынка в России

Американская корпорация IBM приняла решение прекратить продажу своих технологий на рынке России из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы компании Арвинда Кришны.

По его словам, компания принимает меры, чтобы обезопасить и поддержать своих сотрудников, затронутых кризисом. Любой из них может рассчитывать на помощь корпорации. Также отмечается, что IBM отказалась от сотрудничества с российскими военными организациями.

IBM является одним из крупнейших в мире производителей и поставщиков аппаратного и программного обеспечения, IТ-сервисов и консалтинговых услуг. Ее рыночная капитализация составляет больше $113 млрд.

Фото: pixabay.com

Сегодня также американская компания-разработчик программного обеспечения Adobe заявила о прекращении продажи своей продукции в России. Больше не будут доступны для покупки подписки на программы Photoshop, Lightroom, Illustrator, Premiere Pro и другие, разработчиком которых является Adobe.



Дарья Акимова