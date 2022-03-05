Acronis приостанавливает операции в России

Фото: Максим Платонов (архив)

«Как и весь остальной мир, мы в ужасе и глубоко обеспокоены российским конфликтом на Украине. Мы поддерживаем людей в Украине и призываем к восстановлению мира в этом районе. В связи с продолжающимся конфликтом на Украине Acronis приостанавливает все операции в России», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании. Его подписал исполнительный директор Патрик Пулвермюллер.

При этом компания заверяет, что продолжит обслуживать клиентов и партнеров компании. «Программное обеспечение Acronis, на которое вы полагаетесь для защиты и управления своим бизнесом, будет по-прежнему доступно без сбоев, как это было всегда, — говорится в посте руководителя. — Acronis IP и программное обеспечение Acronis создаются, тестируются и хранятся в нашей штаб-квартире в Швейцарии. Наш жизненный цикл разработки безопасности был разработан для предотвращения инсайдерских атак и атак на наш код в цепочке поставок. Ни один из наших сервисов киберзащиты и глобальных дата-центров не находится в России», — отмечается в сообщении.

Фото: pixabay.com

ООО «Акронис-Инфозащита» является резидентом ОЭЗ «Иннополис». В конце 2021 года компания была переименована в «Киберпротект». Она специализируется на разработке программного обеспечения для защиты данных, резервного копирования и восстановления виртуальных, физических и облачных сред. Решения «Киберпротекта» широко используют российские крупные, средние и малые коммерческие и государственные компании и учреждения, работающие в самых разных отраслях. В компании работает более 100 сотрудников, большая часть которых — разработчики.

В свою очередь компания «Киберпротект» сообщила, что продолжает работу в обычном режиме. «Киберпротект» сохраняет планы по выпуску новых продуктов, поддерживает и развивает уже представленные на рынке решения, — говорится на сайте компании. — На сегодняшний день у «Киберпротекта» более 25 технологических партнеров — российских вендоров, с продуктами которых подтверждена совместимость, и эта работа продолжается», — отмечается в сообщении.

Соглашение о создании на территории ОЭЗ «Иннополис» центра исследований и разработки облачных систем для хранения данных Acronis было подписано в 2015 году. C 2017 года Acronis не ведет продажи в России.

Луиза Игнатьева