Intel заморозит поставки продукции в Россию и Белоруссию из-за ситуации на Украине

Американская компания Intel приостанавливает поставки продукции в Россию и Белоруссию из-за военной операции на Украине. Об этом сообщили в корпорации.

«Мы работаем над тем, чтобы поддержать всех наших сотрудников в этой сложной ситуации, особенно тех, кто тесно связан с этим регионом», — передает «РИА Новости» сообщение компании.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На этой неделе Apple сообщила об ограничении работы Apple Pay в России. Также в связи с ситуацией на Украине компания прекращает весь экспорт в страну и ограничивает использование других сервисов.

Татьяна Леухина