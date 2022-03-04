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Intel заморозит поставки продукции в Россию и Белоруссию из-за ситуации на Украине

11:21, 04.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Intel заморозит поставки продукции в Россию и Белоруссию из-за ситуации на Украине
Фото: wikipedia.org

Американская компания Intel приостанавливает поставки продукции в Россию и Белоруссию из-за военной операции на Украине. Об этом сообщили в корпорации.

«Мы работаем над тем, чтобы поддержать всех наших сотрудников в этой сложной ситуации, особенно тех, кто тесно связан с этим регионом», — передает «РИА Новости» сообщение компании.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На этой неделе Apple сообщила об ограничении работы Apple Pay в России. Также в связи с ситуацией на Украине компания прекращает весь экспорт в страну и ограничивает использование других сервисов.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьТехнологииITБизнес

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