Adobe прекращает продажи своих товаров и услуг в России

Американская компания-разработчик программного обеспечения Adobe заявила о прекращении продажи своей продукции в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление производителя.

По словам гендиректора компании Шантану Нарайена, решение связано с ситуацией вокруг Украины. Отмечается, что компания соблюдает санкции, введенные США, Евросоюзом и Великобританией против России.

Таким образом, с сегодняшнего дня на территории РФ не будут доступны для покупки подписки на программы Photoshop, Lightroom, Illustrator, Premiere Pro и другие, разработчиком которых является Adobe. Кроме того, прекращается доступ к Adobe Creative Cloud, Adobe Document Cloud и Adobe Experience Cloud для российских государственных СМИ. Оформленные ранее подписки продолжат действовать, но продлить их или оформить новые уже не будет нельзя.

Программы, разрабатываемые компанией, являются графическими и видеоредакторами, средствами для просмотра электронных документов. Также Adobe является правообладателем форматов PDF и TIFF.

Фото: wikipedia.org

Также сегодня компания Acronis, занимающаяся разработкой программного обеспечения, объявила о приостановке операций в России.

При этом она заверила, что продолжит обслуживать своих клиентов и партнеров.



Дарья Акимова