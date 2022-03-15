Толстой: решение о выходе России из Совета Европы принято

Фото: Максим Платонов

Решение о выходе России из Совета Европы принято. Страна покидает организацию по собственной воле, данное решение является взвешенным и обдуманным. Об этом рассказал вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой.

По его словам, соответствующее письмо главы российского МИД Сергея Лаврова вручено генеральному секретарю организации, передает ТАСС.

Фото: duma.gov.ru

На прошлой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выход России из Совета Европы будет подразумевать в том числе выход из всех его институтов.

В свою очередь глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас рассказал, что после завершения всех процедур по выходу РФ из Совета Европы россияне не смогут обращаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).



В конце февраля Комитет министров Совета Европы приостановил права России в организации. Однако государство осталось членом СЕ, а также участником его конвенций.

Диана Жиленкова