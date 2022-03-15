Толстой: решение о выходе России из Совета Европы принято
Решение о выходе России из Совета Европы принято. Страна покидает организацию по собственной воле, данное решение является взвешенным и обдуманным. Об этом рассказал вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой.
По его словам, соответствующее письмо главы российского МИД Сергея Лаврова вручено генеральному секретарю организации, передает ТАСС.
На прошлой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выход России из Совета Европы будет подразумевать в том числе выход из всех его институтов.
В свою очередь глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас рассказал, что после завершения всех процедур по выходу РФ из Совета Европы россияне не смогут обращаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
В конце февраля Комитет министров Совета Европы приостановил права России в организации. Однако государство осталось членом СЕ, а также участником его конвенций.
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