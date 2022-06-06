Решения российских судов будут иметь верховенство над постановлениями ЕСПЧ

Фото: Максим Платонов

Государственная Дума планирует на этой неделе принять законы о неисполнении решений Европейского суда по правам человека. Они содержат положения, согласно которым решения судов России будут иметь верховенство над постановлениями ЕСПЧ, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

— Европейский суд по правам человека стал инструментом политической борьбы против нашей страны в руках западных политиков. Некоторые его решения прямо противоречили Конституции РФ, нашим ценностям, традициям, — написал он в своем telegram-канале. Он напомнил, что ЕСПЧ в 2021 году требовал от России признать однополые браки.

Володин уточнил, что ко второму чтению законопроектов внесены несколько поправок В частности, они предполагают, что в России не будут исполняться решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта 2022 года, то есть с даты подачи Москвой заявления о выходе из Совета Европы.

Фото: duma.gov.ru

Поправки также содержат положения, предполагающее, что выплаты денежных компенсаций по постановлениям ЕСПЧ, вступившим в силу до 15 марта, будут производиться только в рублях и только на счета в российских банках, рассказал Володин.

О принятии решения о выходе России из Совета Европы стало известно в середине марта. В Совете Федерации уточняли, что процедура предполагает одновременную денонсацию Устава организации и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ). В Кремле разъясняли, что выход России из Совета Европы будет подразумевать и выход из всех его институтов.



Татьяна Демина