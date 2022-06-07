Главное о коронавирусе на 7 июня: скандал из-за вакцинации в детдоме, новый вид COVID-19 у шведских полевок

Фото: Максим Платонов

В Татарстане официально приостановили действие обязательного масочного режима

За последние сутки в Татарстане выявлено 107 случаев заражения коронавирусом. Всего на 7 июня общее количество инфицированных в республике достигло 150 862. Выздоровели за весь период 146 261 человек, в том числе 182 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 995 человек, за минувшие сутки — ноль. Госпитализировали за сутки 58 человек.

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление, согласно которому в республике приостанавливается действие обязательного масочного режима. Жителям республики старше 65 лет и гражданам, имеющим хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, рекомендуется носить маски в местах массового скопления людей, следует из распоряжения кабмина республики. Также пользоваться ими рекомендуют лицам с онкологическими заболеваниями, беременным, пациентам, страдающим ожирением и иммунодефицитом, вне зависимости от возраста.

Фото: Максим Платонов

В татарстанском оперштабе по борьбе с коронавирусом рассказали, какие требования сохранятся в республике после приостановки действия масочного режима. Так, организации и индивидуальные предприниматели по-прежнему должны ежедневно перед началом рабочего дня измерять температуру у работников и узнавать о наличии у них симптомов респираторного заболевания, таких как насморк, першение в горле, кашель. Также нельзя допускать на работу лиц с повышенной температурой и признаками инфекционного заболевания.

В медучреждениях Татарстана в целях профилактики распространения COVID-19 внутри больницы останутся обязательное использование медицинских масок и респираторов. При госпитализации пациентов сохраняется проведение осмотра врачом-терапевтом, бесконтактной термометрии и пульсоксиметрии. При наличии медицинских показаний проводится обзорный рентген или компьютерная томография легких.

Москалькова: запреты на массовые мероприятия нужно снимать с отменой ковидных ограничений

За последние сутки в России выявили 3 259 новых случаев коронавируса, выздоровели 5 135 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 358 459 человек, а выздоровевших — до 17 772 888. За сутки болезнь унесла жизни 73 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 379 657 человек.

По данным оперативного штаба, на 6 июня суточный прирост новых заболевших коронавирусом в России составил почти 3,3 тысячи случаев, что стало минимальным значением с середины апреля 2020 года. Количество госпитализаций за сутки составило 662 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 20,9%. Отмечается, что увеличение количества госпитализаций произошло в 18 субъектах страны, снижение количества госпитализаций отмечено в 49 регионах. Ситуация осталась без изменений в 18 субъектах, уточнили в ведомстве.

В Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора сообщили, что в России нет необходимости вводить ограничения, касающиеся авиасообщения, из-за выявленных за рубежным случаев оспы обезьян. Там напомнили, что в условиях пандемии коронавируса в России утвердили федеральный проект «Санитарный щит — безопасность для здоровья». Центр провел испытания лабораторной тест-системы для выявления ортопоксвирусных инфекций в формате «у постели больного».

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что право на проведение массовых мероприятий нужно возвращать по мере снятия ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. Так омбудсмен отреагировала на слова одного из депутатов Госдумы, заявившего, что политические партии сталкиваются с постковидными ограничениями на политическую активность.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Жители Алапаевска (Свердловская область) пожаловались на то, что в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних (ГКУ СРЦН) 8 июня собираются провести вакцинацию детей от коронавируса. По словам горожан, вакцинация детей нарушает законодательство в отношении несовершеннолетних. В областном департаменте информполитики сообщили, что администрация детдома ничего не нарушила, а вакцинация проводится проверенной и разработанной для детей вакциной в соответствии с национальным календарем прививок и календарем профилактических прививок по эпидпоказаниям. Вакцинопрофилактика проводится при обязательном согласии опекуна или человека, выполняющего его функции, подчеркнули в департаменте.

Врач-пульмонолог, терапевт Светлана Божко рассказала, какие болезни влияют на работу сердечно-сосудистой системы, повышая вероятность инфаркта. По ее словам, среди провоцирующих инфаркт недугов отмечаются грипп, лидер данного списка, и коронавирус. Причиной кардиологической патологии также могут быть бактерии: пневмококки, гемофильная палочка, подчеркнула врач.

В Ульяновской области с 8 июня отменяется обязательный масочный режим, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Алексей Русских. Решение приняли после стабилизации ситуации с инфекцией в регионе. Масочный режим остается обязательным лишь при посещении медучреждений. Носить индивидуальные средства защиты необходимо лицам старше 65 лет и гражданам, имеющим хронические заболевания.



Фото: Ринат Назметдинов

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко сообщил, что городская больница №20, которая была главным госпиталем для пациентов с коронавирусом в регионе, полностью перешла в штатный режим работы. Он добавил, что сейчас помощь инфицированным коронавирусом пациентам оказывают в ЦГБ имени Семашко. А в здании моногоспиталя №2 идет косметический ремонт.

Пресс-секретарь правительства Алтая Михаил Максимов рассказал, что новых случаев заражения коронавирусом в регионе за минувшие сутки впервые с начала пандемии не зарегистрировано. Он уточнил, что за прошедшую неделю в регионе зарегистрировано 40 случаев COVID-19, что на 37,5% ниже уровня предыдущей недели. При этом в четырех районах — Турочакском, Усть-Канском, Чемальском и Чойском — за неделю не выявлено ни одного нового заболевшего.

Вместе с этим губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес изменения в указ о мерах по предупреждению распространения коронавируса, отменяющий обязательный масочный режим. Так, с 7 июня на период эпидемиологического благополучия в регионе приостанавливается действие требования об обязательном использовании гигиенических масок для индивидуальной защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, на транспорте, при проведении мероприятий с массовым участием граждан на открытом воздухе.

Фото: government.ru. Томенко справа

Пресс-служба Управления ЗАГС Воронежской области сообщила, что организаторы церемоний по регистрации браков в регионе разрешили молодоженам приглашать неограниченное число гостей. Напомним, весной в Воронежской области из-за улучшения эпидситуации по коронавирусу разрешили увеличить число гостей на церемониях бракосочетания до 15 человек, но сохранили для всех требование быть в масках, перчатках, соблюдать социальную дистанцию. С октября 2020 года из-за пандемии в регионе число гостей на церемониях бракосочетания было сокращено до восьми.

Главный санитарный врач Новгородской области Елена Никифорова сообщила о приостановке действия масочного режима в регионе. Вместе с тем она отметила рекомендацию соблюдать масочный режим медицинским работникам и лицам с хроническими заболеваниями, особенно при посещении медицинских учреждений. Она добавила, что эпидемиологическая ситуация в области в части респираторных вирусных заболеваний характеризуется как стабильная. Заболеваемость ОРВИ не превышает эпидемических порогов, отмечается снижение инфицирования COVID-19 и внебольничной пневмонией.

В Оренбургской области выявили 29 новых случаев заражения COVID-19, что стало очередным минимумом с мая 2020 года. Всего в регионе число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 216 733. В течение восьми дней в регионе выявляют менее 40 инфицированных COVID-19. По общему числу заболевших Оренбуржье находится на шестом месте в ПФО после Нижегородской, Самарской областей, Пермского края, Саратовской области, а также Башкирии.

Казахстан отменит требование наличия ПЦР-теста на COVID-19 при пересечении границы

В мире коронавирусом нового типа на 08.20 (мск) заразились 532 350 964 человека, 6 300 053 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (84 882 287). На второй строчке — Индия (43 185 049), на третьей — Бразилия (31 195 118), на четвертой — Франция (29 840 626), на пятой — Великобритания (22 526 949).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 008 857). За ними следуют Бразилия (667 041), Индия (524 708), Россия (371 915, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (325 017).

С 6 июня регулярные железнодорожные перевозки пассажиров возобновляются между Киргизией и Россией. Отметим, что они были приостановлены в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Перевозки начнутся по направлениям Бишкек — Самара, Бишкек — Шу — Казань, Бишкек — Новосибирск. Пассажирам при посадке в поезд необходимо иметь при себе отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, который был сдан не ранее чем за 48 часов до отъезда.

Лидер Консервативной партии Великобритании и премьер-министр страны Борис Джонсон заручился поддержкой большинства депутатов-консерваторов и сохранил свои посты. Угроза их потери встала перед Джонсоном из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом в 2020 году. Премьер-министр принес за это извинения и заявил, что оплатил штраф, выписанный полицией Лондона.



Ученые Уппсальского университета в Швеции выявили новый коронавирус, хозяевами которого являются рыжие полевки Myodes glareolus. Так, в период с 2015 по 2017 год исследователи отловили около 260 полевок в районе Гримсе в графстве Эребру и проверили их на наличие COVID-19 с помощью методов РНК-секвенирования. Ученые обнаружили, что неизвестный ранее вирус находился в организме 3,4% животных. Такой результат позволяет предположить, что патоген широко распространен среди этого вида шведских грызунов.

Фото: pxhere.com

Пресс-служба правительства Казахстана сообщила, что с 8 июня страна отменяет требование о наличии ПЦР-теста или паспорта вакцинации против COVID-19 при пересечении своей границы. Кроме того, с 8 июня отменяется запрет на работу 12 временно закрытых автомобильных пунктов пропуска на отдельных участках государственной границы Казахстана в семи регионах республики. Отмечается, что это решение принято с учетом стабилизации эпидемиологической ситуации в стране и в мире.

Французский эпидемиолог Паскаль Крепе заявил, что в настоящее время нет оснований считать, что коронавирус становится сезонным вирусом и что он будет активизироваться лишь зимой. По его словам, существует возможность появления нового варианта через полгода или год. Эпидемические волны, как правило, чаще бывают зимой, чем летом. Но когда говорят про «сезонный вирус», это означает, что эпидемии не возникают весной или летом, но с COVID-19 дело обстоит иначе, подчеркнул эксперт.

Тематический парк отдыха Universal Beijing Resort в Пекине возобновит работу 15 июня на фоне улучшения эпидемиологической ситуации в городе. Отмечается, что для посещения комплекса необходимо иметь 72-часовой отрицательный ПЦР-тест. При этом посещаемость парка не должна превышать 75% от его максимальной пропускной способности. Напомним, Universal Beijing Resort временно приостановил работу с 1 мая из-за локальной вспышки коронавируса.

Фото: pxhere.com

Пекинские рестораны возобновили свою работу, а музеи и кинотеатры теперь смогут заполнять залы до 75% вместимости. Кроме того, доставщики еды смогут доставлять заказы самому клиенту, а не оставлять их у входа в жилые комплексы. Отмена антиковидных ограничений коснется всего города, кроме одного района и некоторых территорий, где продолжают выявлять случаи заражения коронавирусом.

Правительство Японии утвердило правила посещения страны для туристов в преддверии открытия въезда туристическим группам с 10 июня. В список вошли обязательное ношение масок и наличие медицинской страховки для выезда за рубеж. Кроме того, японские власти будут требовать от туроператоров тщательно следить за соблюдением туристами мер контроля против распространения коронавируса, вести учет посещения мест и даже рассадки людей в автобусе.

Максим Кокунин