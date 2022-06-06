Борис Джонсон сохранил посты лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании

Лидер Консервативной партии Великобритании и премьер-министр страны Борис Джонсон заручился поддержкой большинства депутатов-консерваторов и сохранил свои посты. Об этом сообщает «РИА Новости».

Голосование тайно прошло в Палате общин. За вынесение вотума доверия проголосовали 211 представителей партии, 148 высказались против. Для сохранения своего поста Джонсону необходимо было набрать как минимум 180 голосов.

Угроза потери поста встала перед Джонсоном из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом в 2020 году. Премьер-министр принес за это извинения и заявил, что оплатил штраф, выписанный полицией Лондона.

Фото: pixabay.com

О том, что Джонсону может грозить вотум недоверия из-за вечеринок на Даунинг-стрит в период локдауна в 2020 году, стало известно на днях. Член палаты лордов Уильям Хейг сообщил, что премьер теряет поддержку многих уважаемых сторонников партии консерваторов после парламентского доклада о его вечеринках.

Дарья Акимова