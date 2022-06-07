Вирусологи не считают нужным вводить ограничение авиасообщения из-за оспы обезьян

В России нет необходимости вводить ограничения, касающиеся авиасообщения, из-за выявленных за рубежным случаев оспы обезьян. Об этом сообщили в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора.

Там напомнили, что в условиях пандемии коронавируса в России утвердили федеральный проект «Санитарный щит — безопасность для здоровья». Центр провел испытания лабораторной тест-системы для выявления ортопоксвирусных инфекций (к которым и относится оспа обезьян) в формате «у постели больного».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По данным Роспотребнадзора на 1 июня, в России не выявили ни одного случая заболевания оспой обезьян, пишет ТАСС.

В ВОЗ 5 июня сообщили, что с 13 мая по 2 июня текущего года в мире подтвердили 780 случаев заболевания оспой обезьян.



Татьяна Леухина