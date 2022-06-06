Хуснуллин поручил Минтрансу России проработать вопрос общественного транспорта в Мариуполе

Вице-премьер России Марат Хуснуллин поручил Минтрансу страны проработать вопрос организации общественного транспорта в Мариуполе. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, решение было принято после проведения заседания рабочей группы по помощи в восстановлении Донецкой и Луганской народных республик. В рамках него российские регионы подняли этот вопрос о предоставлении транспорта в данных регионах, в частности для Мариуполя.

Хуснуллин отметил, что рабочая группа поможет коллегам из Минтранса с организацией этой работы. Он отметил, что вопрос транспорта очень важен для комфортной жизни жителей ДНР и ЛНР.

Фото: wikipedia.org

20 мая Хуснуллин сообщил, что правительство России создало штаб по восстановлению освобожденных территорий Украины и Донбасса. О том, что государство будет помогать с восстановлением всех освобожденных территорий Украины, вице-премьер заявил за пару дней до этого. Объем необходимых средств пока оценивается.



Также Хуснуллин пообещал, что Россия займется восстановлением и ремонтом дорог и мостов в Херсонской области. Средства на данные проекты уже выделили.



Дарья Акимова