Хуснуллин сообщил о создании штаба по восстановлению освобожденных территорий Украины

Правительство России создало штаб по восстановлению освобожденных территорий Украины и Донбасса. Об этом сообщает вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.

Работа по восстановлению инфраструктуры будет вестись в штабном режиме, передает ТАСС его слова.

— Мы создали специальный штаб, куда вошли все заинтересованные органы, — рассказал Хуснуллин.

Фото: t.me/mkhusnullin

О том, что Россия будет помогать с восстановлением всех освобожденных территорий Украины, вице-премьер заявил в среду. Объем необходимых средств для этого пока оценивается.



Также Хуснуллин пообещал, что Россия займется восстановлением и ремонтом дорог и мостов в Херсонской области. Средства на данные проекты уже выделили.



Татьяна Леухина