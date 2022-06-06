Британия планирует поставить Украине ракеты с дальностью в 70 километров

Фото: кадр видео Минобороны

Британия планирует поставить Украине управляемые ракеты с дальностью 70 километров для реактивных систем залпового огня M270. Об этом говорится в релизе Минобороны страны.

Ракета способна поражать и точечные цели, передает «РИА Новости».

На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что поставка реактивных систем залпового огня США Киеву ситуацию не меняет. Ранее украинская сторона уже располагала подобным вооружением, речь идет о восполнении потерь.

Отдельно российский лидер отметил, что если Украине будут поставлять ракеты большей дальности, то «Россия будет делать выводы и наносить удары по тем объектам, которые пока не трогает».

На этой неделе президент США Джо Байден заявил, что страна поставит Украине РСЗО HIMARS с боеприпасами, четыре вертолета Ми-17, тысячи ракет Javelin и 15 тактических машин.

Татьяна Леухина