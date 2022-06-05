Путин заявил, что дополнительные поставки вооружения Украине направлены на затягивание конфликта

Фото: кадр видео Минобороны России

«Возня вокруг дополнительных поставок» вооружения Украине направлена на то, чтобы как можно дальше затянуть конфликт. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, поставка реактивных систем залпового огня США Киеву ситуацию не меняет. Ранее украинская сторона уже располагала подобным вооружением, речь идет о восполнении потерь.

Как отметил российский лидер, если Украине будут поставлять ракеты большей дальности, то «Россия будет делать выводы и наносить удары по тем объектам, которые пока не трогает», передает ТАСС.

Фото: kremlin.ru

На этой неделе президент США Джо Байден заявил, что страна поставит Украине новое вооружение. Новый пакет военной поддержки включает в себя поставку РСЗО HIMARS с боеприпасами, четырех вертолетов Ми-17, тысячи ракет Javelin и 15 тактических машин.

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Диана Жиленкова