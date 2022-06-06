В Казани в этом году начнутся работы по масштабной реконструкции Юнусовской площади

В Казани в этом году начнутся работы по реконструкции Юнусовской площади, одной из старейших в городе. Об этом сообщили на «деловом понедельнике» в мэрии столицы Татарстана.

На нее будет выделено отдельное финансирование: в частности, планируется, что там будет создан сад, где установят фигуры «в атмосфере татарского дома», и фонтан в духе XIX века. Стоянка туристических автобусов, ныне расположенная там, — будет перенесена в другое место.

Фото: wikipedia.org

Как отметил мэр Казани Ильсур Метшин, план по реконструкции Юнусовской площади обсуждали давно, она сегодня в первую очередь важна для жителей Старо-татарской слободы и в целом для центра Казани. В один сезон сделать полную реконструкцию не смогут, добавил он.

В 2022 году работы будут вестись на 9 проектах, и только один из них, Юнусовская площадь, находятся в центре — остальные «скорее на периферии». Это говорит о том, что теперь появилась возможность проводить работы на удаленных объектах, а не только в центре, чтобы затем связать их зелеными зонами.



«Реальное время» сообщало, что в Татарстане на мероприятия по формированию современной городской среды направят 703,54 миллиона рублей из республиканского бюджета. На благоустройство Юнусовской площади, расположенной около музея Габдуллы Тукая выделяет более 30 миллионов.



Сергей Афанасьев