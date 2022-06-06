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В Казани в этом году начнутся работы по масштабной реконструкции Юнусовской площади

09:18, 06.06.2022 1
В Казани в этом году начнутся работы по масштабной реконструкции Юнусовской площади
Фото: wikimapia.org

В Казани в этом году начнутся работы по реконструкции Юнусовской площади, одной из старейших в городе. Об этом сообщили на «деловом понедельнике» в мэрии столицы Татарстана.

На нее будет выделено отдельное финансирование: в частности, планируется, что там будет создан сад, где установят фигуры «в атмосфере татарского дома», и фонтан в духе XIX века. Стоянка туристических автобусов, ныне расположенная там, — будет перенесена в другое место.

Фото: wikipedia.org

Как отметил мэр Казани Ильсур Метшин, план по реконструкции Юнусовской площади обсуждали давно, она сегодня в первую очередь важна для жителей Старо-татарской слободы и в целом для центра Казани. В один сезон сделать полную реконструкцию не смогут, добавил он.

В 2022 году работы будут вестись на 9 проектах, и только один из них, Юнусовская площадь, находятся в центре — остальные «скорее на периферии». Это говорит о том, что теперь появилась возможность проводить работы на удаленных объектах, а не только в центре, чтобы затем связать их зелеными зонами.

«Реальное время» сообщало, что в Татарстане на мероприятия по формированию современной городской среды направят 703,54 миллиона рублей из республиканского бюджета. На благоустройство Юнусовской площади, расположенной около музея Габдуллы Тукая выделяет более 30 миллионов.

Сергей Афанасьев
ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:32
    Замечательная новость.
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