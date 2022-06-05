В формирование городской среды в Татарстане вложат 703 миллиона рублей — список объектов
Работой займется «Татлизинг»
В этом году в Татарстане на мероприятия по формированию современной городской среды направят 703,54 миллиона рублей из республиканского бюджета. Работами займется ГУП «Татлизинг».
При проведении тендера стоимость контракта снизилась на 34 миллиона. Заказчик — Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана — начальную цену контракта в начале мая определил в размере 737,5 миллиона рублей. Работы необходимо выполнить до 30 ноября 2022 года.
На заключение контракта претендовали двое. Оба предложили одинаковые до копеек сумму — 733 миллиона 819 тысяч рублей.
К самой закупке приложен еще один контракт на более чем 30,36 миллиона рублей, заключенный татарстанским ГИСУ и «Татлизингом». Он предполагает благоустройство в Казани первой части Юнусовской площади, расположенной около музея Габдуллы Тукая. Работы требуется выполнить до начала предстоящей зимы.
От Агрыза до Ютазинского района
В списке 31 объект, который охватят мероприятия по формированию современной городской среды. Расположены они как в Казани, так и в районах республики. Большая часть объектов находится за пределами столицы Татарстана.
Речь идет о следующих объектах:
- ул. Карла Маркса в Агрызе (4-я очередь);
- сквер «Спортивный» по ул. Восточной в селе Базарные Матаки Алькеевского района (2-я очередь);
- набережная реки Табарка в Апастово (2-я очередь);
- «ТатАрские предания — в город старой дорогой» по ул. Коммуны в Арске (2-я очередь);
- парк по ул. Пионерской в селе Коморгузя Атнинского района (2-я очередь);
- каркас общественных пространств 27-го микрорайона «Соединяя Бавлы» в Бавлах (2-я очередь);
- набережная вдоль реки Шошма по ул. Комсомола в пгт. Балтаси (2-я очередь);
- парк отдыха по Печищинскому тракту в селе Верхний Услон (2-я очередь);
- парк Победы по ул. Центральной, 1 в селе Высокая Гора;
- пруд в селе Старое Дрожжаное;
- парк «Молодежный» по пр. Победы в Заинске;
- парк у стадиона «Лесокомбинат» по ул. Волжской в пгт. Васильево (2-я очередь);
- сквер у спортивного центра по ул. Гагарина в поселке Осиново Зеленодольского района (2-я очередь);
- парк «Березовая роща» в мкр. Мирный Зеленодольска (3-я очередь);
- парк Победы по Солнечному бульвару в селе Большие Кайбицы;
- туристско-рекреационный кластер «Дингез — море Татарстана» в пгт. Камское Устье (2-я очередь);
- туристско-рекреационный кластер «Дингез — море Татарстана» (гора Лобач) в пгт. Камское Устье (2-я очередь);
- парк по ул. О. Кошевого в Лаишево (4-я очередь);
- святой ключ по ул. Набережная поселка Красный ключ Нижнекамского района;
- проспект Химиков в Нижнекамске (3-я очередь);
- сквер у Дома культуры по ул. Заливной в селе Новошешминск;
- пляж «Чулман-Яр» в пгт. Рыбная Слобода;
- благоустройство социально-культурного центра города «Болгар Спасский» по ул. Ленина;
- парк отдыха вблизи Дома культуры по ул. Центральной поселка Новый Тукаевского района;
- набережная карьера в селе Абсалямово Ютазинского района.
Что касается Казани, то здесь формировать современную городскую среду планируют на шести объектов. В совокупности в них вложат 359,3 миллиона рублей.
Преображение в этом году ждет:
- сквер «Аллея ветеранов Великой отечественной войны» по ул. Рашида Вагапова;
- сквер по ул. Академика Парина;
- туристско-рекреационный кластер «Зеркала Татарстана»;
- сад Рыбака по ул. Клары Цеткин, 16б
- сквер 100-летия образования строительной отрасли Татарстана по улицам Карбышева и Рихарда Зорге;
- озеро Чайковое вблизи 7-й городской больницы, завершение 1-й очереди.
Сквер 100-летия образования строительной отрасли Татарстана
Самый дорогой казанский объект — сквер 100-летия образования строительной отрасли Татарстана. Его благоустройство республиканскому бюджету обойдется в 91,54 миллиона рублей. Напомним, общественному пространству в границах улиц Карбышева, Танковой и Зорге в Советском районе присвоили название в сентябре 2021 года.
В начале марта для казанцев запускали опрос, в котором они могли представить свое видение сквера 100-летия образования строительной отрасли Татарстана. В нем уже были представлены некоторые эскизы. Жителям города предлагали поделиться мнением о фонтане, детской площадке. Интересовались у казанцев и тем, хотят ли они зимой видеть там новогоднюю елку и каток.
В мэрии Казани рассказывали, что сквер 100-летия образования строительной отрасли Татарстана благоустроят в этом году — общественное пространство станет продолжением парка «Комсомолец». Кроме детской площадки там благоустроят зону для занятий спортом, фонтан и смотровую площадку.
«Зеркала Татарстана» за 50 миллионов
На туристско-рекреационный кластер «Зеркала Татарстана», он же Голубые озера, направят почти 50 миллионов рублей. В октябре 2021-го «Реальному времени» в фонде «Институт развития городов РТ» сообщили, что ориентировочные сроки создания кластера намечены на этот год.
Концепцию создания туристского кластера «Зеркала Татарстана» бурно обсуждали в сентябре 2020-го. Тогда проект помощника президента республики Наталии Фишман-Бекмамбетовой только вышел в финал Всероссийского конкурса АСИ по созданию туристско-рекреационных кластеров и развитию экотуризма, до победы в народном голосовании с 18 476 лайками ему оставалось чуть больше месяца.
Главной целью проекта называется разгрузка Голубых озер, на территории которых и расположится ТРК «Зеркала Татарстана». Сделать это планируется за счет создания инфраструктуры для экотуризма на близлежащих землях: прокладки пеших троп, веломаршрутов и развития событийного направления. Кластер охватит не только земли вокруг Голубых озер, но и часть Авиастроительного района Казани, Семиозерского монастыря и санатория «Крутушка». Кроме того, он затронет небольшой кусочек Высокогорского района — село Шигали и поселок Озерный.
Осенью прошлого года в Татарстане объявили тендер на инженерные изыскания и разработку проектной и рабочей документации. На эти цели готовы выделялось 2,5 миллиона рублей из республиканского бюджета.
О подробностях проекта рассказывал экс-глава Высокогорского района Татарстан, ныне депутат Госдумы Рустам Калимуллин: «Кроме этого, в выходные можно будет посетить лектории и экошколу, чтобы понаблюдать за птицами и пройти по «босоногой тропе». А сразу после — окунуться в освежающую глубину озер. И все это — с сохранением природы для следующих поколений», — сообщал он.
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