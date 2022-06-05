В формирование городской среды в Татарстане вложат 703 миллиона рублей — список объектов

Фото: Максим Платонов (архив)

Работой займется «Татлизинг»

В этом году в Татарстане на мероприятия по формированию современной городской среды направят 703,54 миллиона рублей из республиканского бюджета. Работами займется ГУП «Татлизинг».

При проведении тендера стоимость контракта снизилась на 34 миллиона. Заказчик — Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана — начальную цену контракта в начале мая определил в размере 737,5 миллиона рублей. Работы необходимо выполнить до 30 ноября 2022 года.

На заключение контракта претендовали двое. Оба предложили одинаковые до копеек сумму — 733 миллиона 819 тысяч рублей.

Фото: realnoevremya.ru

К самой закупке приложен еще один контракт на более чем 30,36 миллиона рублей, заключенный татарстанским ГИСУ и «Татлизингом». Он предполагает благоустройство в Казани первой части Юнусовской площади, расположенной около музея Габдуллы Тукая. Работы требуется выполнить до начала предстоящей зимы.

От Агрыза до Ютазинского района

В списке 31 объект, который охватят мероприятия по формированию современной городской среды. Расположены они как в Казани, так и в районах республики. Большая часть объектов находится за пределами столицы Татарстана.

Речь идет о следующих объектах:

ул. Карла Маркса в Агрызе (4-я очередь);

сквер «Спортивный» по ул. Восточной в селе Базарные Матаки Алькеевского района (2-я очередь);

набережная реки Табарка в Апастово (2-я очередь);

«ТатАрские предания — в город старой дорогой» по ул. Коммуны в Арске (2-я очередь);

парк по ул. Пионерской в селе Коморгузя Атнинского района (2-я очередь);

каркас общественных пространств 27-го микрорайона «Соединяя Бавлы» в Бавлах (2-я очередь);

набережная вдоль реки Шошма по ул. Комсомола в пгт. Балтаси (2-я очередь);

парк отдыха по Печищинскому тракту в селе Верхний Услон (2-я очередь);

парк Победы по ул. Центральной, 1 в селе Высокая Гора;

пруд в селе Старое Дрожжаное;

парк «Молодежный» по пр. Победы в Заинске;

парк у стадиона «Лесокомбинат» по ул. Волжской в пгт. Васильево (2-я очередь);

Парк у стадиона «Лесокомбинат» по ул. Волжской в пгт. Васильево (2-я очередь). Источник: скриншот документации тендера

сквер у спортивного центра по ул. Гагарина в поселке Осиново Зеленодольского района (2-я очередь);

парк «Березовая роща» в мкр. Мирный Зеленодольска (3-я очередь);

парк Победы по Солнечному бульвару в селе Большие Кайбицы;

Парк Победы по Солнечному бульвару в селе Большие Кайбицы. Источник: скриншот документации тендера

туристско-рекреационный кластер «Дингез — море Татарстана» в пгт. Камское Устье (2-я очередь);

туристско-рекреационный кластер «Дингез — море Татарстана» (гора Лобач) в пгт. Камское Устье (2-я очередь);

парк по ул. О. Кошевого в Лаишево (4-я очередь);

святой ключ по ул. Набережная поселка Красный ключ Нижнекамского района;

проспект Химиков в Нижнекамске (3-я очередь);

сквер у Дома культуры по ул. Заливной в селе Новошешминск;

пляж «Чулман-Яр» в пгт. Рыбная Слобода;

благоустройство социально-культурного центра города «Болгар Спасский» по ул. Ленина;



парк отдыха вблизи Дома культуры по ул. Центральной поселка Новый Тукаевского района;

набережная карьера в селе Абсалямово Ютазинского района.

Что касается Казани, то здесь формировать современную городскую среду планируют на шести объектов. В совокупности в них вложат 359,3 миллиона рублей.

Преображение в этом году ждет:

сквер «Аллея ветеранов Великой отечественной войны» по ул. Рашида Вагапова;

сквер по ул. Академика Парина;

туристско-рекреационный кластер «Зеркала Татарстана»;

сад Рыбака по ул. Клары Цеткин, 16б

Сад Рыбака в Казани. Источник: скриншот документации тендера

сквер 100-летия образования строительной отрасли Татарстана по улицам Карбышева и Рихарда Зорге;

озеро Чайковое вблизи 7-й городской больницы, завершение 1-й очереди.

Сквер 100-летия образования строительной отрасли Татарстана

Самый дорогой казанский объект — сквер 100-летия образования строительной отрасли Татарстана. Его благоустройство республиканскому бюджету обойдется в 91,54 миллиона рублей. Напомним, общественному пространству в границах улиц Карбышева, Танковой и Зорге в Советском районе присвоили название в сентябре 2021 года.

Сквер 100-летия образования строительной отрасли Татарстана (эскиз)

В начале марта для казанцев запускали опрос, в котором они могли представить свое видение сквера 100-летия образования строительной отрасли Татарстана. В нем уже были представлены некоторые эскизы. Жителям города предлагали поделиться мнением о фонтане, детской площадке. Интересовались у казанцев и тем, хотят ли они зимой видеть там новогоднюю елку и каток.

Сквер 100-летия образования строительной отрасли Татарстана (эскиз)

В мэрии Казани рассказывали, что сквер 100-летия образования строительной отрасли Татарстана благоустроят в этом году — общественное пространство станет продолжением парка «Комсомолец». Кроме детской площадки там благоустроят зону для занятий спортом, фонтан и смотровую площадку.

Сквер 100-летия образования строительной отрасли Татарстана (эскиз)

«Зеркала Татарстана» за 50 миллионов

На туристско-рекреационный кластер «Зеркала Татарстана», он же Голубые озера, направят почти 50 миллионов рублей. В октябре 2021-го «Реальному времени» в фонде «Институт развития городов РТ» сообщили, что ориентировочные сроки создания кластера намечены на этот год.

Концепцию создания туристского кластера «Зеркала Татарстана» бурно обсуждали в сентябре 2020-го. Тогда проект помощника президента республики Наталии Фишман-Бекмамбетовой только вышел в финал Всероссийского конкурса АСИ по созданию туристско-рекреационных кластеров и развитию экотуризма, до победы в народном голосовании с 18 476 лайками ему оставалось чуть больше месяца.



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Главной целью проекта называется разгрузка Голубых озер, на территории которых и расположится ТРК «Зеркала Татарстана». Сделать это планируется за счет создания инфраструктуры для экотуризма на близлежащих землях: прокладки пеших троп, веломаршрутов и развития событийного направления. Кластер охватит не только земли вокруг Голубых озер, но и часть Авиастроительного района Казани, Семиозерского монастыря и санатория «Крутушка». Кроме того, он затронет небольшой кусочек Высокогорского района — село Шигали и поселок Озерный.



Осенью прошлого года в Татарстане объявили тендер на инженерные изыскания и разработку проектной и рабочей документации. На эти цели готовы выделялось 2,5 миллиона рублей из республиканского бюджета.

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О подробностях проекта рассказывал экс-глава Высокогорского района Татарстан, ныне депутат Госдумы Рустам Калимуллин: «Кроме этого, в выходные можно будет посетить лектории и экошколу, чтобы понаблюдать за птицами и пройти по «босоногой тропе». А сразу после — окунуться в освежающую глубину озер. И все это — с сохранением природы для следующих поколений», — сообщал он.





Татьяна Демина