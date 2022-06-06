Главное о коронавирусе на 6 июня: остановка масочного режима в Татарстане, минимальная с 2020 года смертность
В Татарстане смертность от коронавируса опустилась до нулевых значений
- Вице-премьер Татарстана и начальник оперштаба по борьбе с коронавирусом Лейла Фазлеева сообщила, что в республике приостанавливают масочный режим. Она отметила, что по поручению президента Татарстана соответствующие изменения будут внесены в постановление правительства. Главный санитарный врач РТ Марина Патяшина добавила, что сейчас ежедневный прирост количества заболевших снизился с 3,5% до 0,08%. Кроме того, она подчеркнула, что сейчас уже закончился сезон распространения ОРВИ.
- В Татарстане на прошлой неделе не зарегистрировали ни одного случая смерти от COVID-19. Отметим, что летальных случаев от коронавируса в республике не фиксируют уже почти две недели. Последний раз о них сообщалось 25 мая — умерли два человека. Всего в мае 2022 года коронавирус в регионе унес жизни 18 человек. Это в два раза меньше, чем за этот же месяц прошлого года — тогда COVID-19 стал причиной смерти 37 татарстанцев.
Эксперт рассказал о разнице в иммунитетах переболевших COVID-19 в разных формах
- Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в стране еще не отступила пандемия коронавируса. По его словам, на сегодняшний день почти 100 тысяч пациентов находятся под наблюдением, из них 2,5 тысячи заболевших остаются в тяжелом состоянии. Как отметил глава Минздрава, уровень заболеваемости COVID-19 достаточно высокий.
- Мурашко также рекомендовал россиянам проходить ревакцинацию от COVID-19 раз в шесть месяцев. Он отметил, что для повторной прививки доступны «Спутник V» и «Спутник Лайт». Прививаться нужно одним из компонентов препарата, это разрешено, подчеркнул министр.
- Иммунолог Николай Крючков рассказал, что между пациентами, которые перенесли коронавирус на ногах, и теми, кто переболел в тяжелой форме, существует разница в иммунитете. По его словам, бывают случаи, когда ПЦР-тест дает положительный результат, а заболевания как такового не было. Иммунитет после такой болезни будет слабее. Он отметил, что в среднем продолжительность сохранения иммунитета у выздоровевшего составляет порядка пяти месяцев.
- Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил об отмене масочного режима в общественных местах региона. По его словам, данное решение принято временно, на период стабилизации эпидситуации по COVID-19. Он подчеркнул, что эту инициативу одобрили краевой оперштаб по борьбе с коронавирусом и территориальное управление Роспотребнадзора.
- Глава управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов сообщил, что темпы снижения заболеваемости коронавирусом в регионе, где в конце мая были сняты очередные ограничения, начали замедляться. Так, за прошлую неделю в области зарегистрировано лишь 382 случая, что на 6% меньше предшествующей недели. Он подчеркнул, что в регионе необходимо продолжать профилактику заболевания, в частности, проводить ревакцинацию населения.
Только 9% жителей Японии хотели бы отказаться от ношения защитных масок
В мире коронавирусом нового типа на 08.20 (мск) заразились 531 959 093 человека, 6 299 068 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (84 762 022). На второй строчке — Индия (43 181 335), на третьей — Бразилия (31 137 479), на четвертой — Франция (29 834 390), на пятой — Великобритания (22 493 328).
Больше всего смертей зафиксировано в США (1 008 585). За ними следуют Бразилия (666 971), Индия (524 701), Россия (371 854, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (325 017).
- Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заболел COVID-19 и ушел на самоизоляцию. Об этом он сообщил в своих соцсетях. Напомним, в октябре 2020 года Боррель также находился на самоизоляции, поскольку контактировал с инфицированным коронавирусом. Однако тогда его тесты на COVID-19 показали отрицательный результат.
- По подсчетам ТАСС, мировые показатели смертности от COVID-19 снизились до минимальных значений с весны 2020 года. Так, в мае этого года из-за коронавируса и его последствий скончались 55 тысяч человек, что стало уровнем осени 2021 года и весны 2020 года. Лидерами по числу заболевших по-прежнему остается США — 3 млн человек. На втором месте остается Германия с 1,7 млн заболевших, а на третьем — Австралия, где за май заболели 1,7 млн человек.
- Власти Пекина с сегодняшнего дня ослабили антиковидные ограничения в большинстве районов города на фоне улучшения эпидемиологической ситуации. Теперь заведениям общественного питания разрешено обслуживать посетителей в залах. Общественный транспорт также восстановил работу, однако всем пассажирам необходимо иметь при себе 72-часовой отрицательный ПЦР-тест. Курьерам разрешено заходить на территорию жилых компаундов, а учащиеся старшей школы вернулись к очным занятиям 2 июня. Отмечается, что ученики начальной и средней школы смогут вернуться за парты 13 июня, дошкольные учреждения возобновят работу в штатном режиме с 20 июня.
- Кроме того, власти Шанхая, объявившие о начале выхода из локдауна с 1 июня, приняли решение о дальнейшем ослаблении антиковидных ограничений в мегаполисе, касающихся ПЦР-тестов. Речь идет о внесении изменений в действующий 72-часовой режим получения результатов тестов для прохода в общественные места и пользования общественным транспортом.
- Глава МИД Чехии Ян Липавский сообщил об уходе на самоизоляцию из-за COVID-19. Он продолжит свою работу в онлайн-режиме. Так, его переговоры с коллегой из Индии Субраманьямом Джайшанкаром пройдут в режиме видеоконференции.
- Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что ученые обеспокоены ростом количества случаев смерти от коронавируса в Африке и Западно-Тихоокеанском регионе. По его словам, в настоящее время нельзя предсказать, как именно будет эволюционировать заболевание, но тенденция такова, что новые штаммы должны быть более заразными.
- Значительное число японцев не собирается отказываться от масок, несмотря на то, что правительство в условиях спада пандемии COVID-19 смягчило требования, касающиеся их ношения. Об этом говорится в результатах исследования опубликованных газетой Yomiuri. По ее данным, 41% респондентов намерены постоянно носить маски на улице. 49% опрошенных ответили, что будут делать это в случае необходимости. И только 9% японцев хотели бы вообще отказаться от масок.
- Генеральный директор Ассоциации азиатско-тихоокеанских авиалиний Субхас Менон рассказал, что карантин для невакцинированных путешественников в странах Азии может продлиться еще около 2 лет. По его словам, требование об обязательной вакцинации будет снято только тогда, когда уровень коллективного иммунитета в странах будет на высокой отметке. Он сказал, что «полностью свободные путешествия, когда не нужно будет находиться на карантине, вернутся через год-два».
- Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, являющийся основным претендентом на пост главы государства на предстоящих выборах, заболел коронавирусом. Отмечается, что у 76-летнего политика заболевание проходит бессимптомно, а ближайшее время он будет находиться на изоляции под наблюдением врачей. Сам Лула да Силва ранее сообщал, что в апреле этого года он привился очередной бустерной дозой вакцины.
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