Глава Минздрава России заявил, что пандемия коронавируса еще не отступила

Фото: Максим Платонов

В России пандемия коронавируса еще не отступила. Такое заявление сделал министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

По его словам, на сегодняшний день почти 100 тысяч пациентов находятся под наблюдением, их них 2,5 тысячи заболевших остаются в тяжелом состоянии. Как отметил глава Минздрава, уровень заболеваемости COVID-19 достаточно высокий, передает ТАСС.

Фото: Максим Платонов (архив)

За последние сутки в России выявили 3 786 новых случаев заболевания коронавирусом. С начала пандемии инфекцию подхватил 18 351 851 житель страны, выздоровел 17 764 261 пациент.

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Диана Жиленкова