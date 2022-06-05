На проведение XXII федерального Сабантуя в Ульяновской области направят почти 7 миллионов рублей

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Ульяновской области 17 и 18 июня пройдет XXII федеральный Сабантуй. На его организацию и проведение готовы выделить более 6,6 миллиона рублей.

Праздничные мероприятия пройдут на Ульяновском ипподроме и в парке Победы. Там выступят артисты из Ульяновской области и Татарстана. Организаторы подготовят книжную ярмарку, театрализованный блок «15 республик-15 сестер». Также запланированы скачки.

В 2,98 миллиона рублей оценили техническое обеспечение площадок мероприятия. Их всего три — главная, где установят светодиодный экран и сцену, гостевая, где также оборудуют сценический комплекс, и площадка под названием «Мы из СССР». Источник финансирования — субсидии и инвестиции бюджетных и автономных учреждений, следует из документации на портале госзакупок.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Еще более 2,4 миллиона рублей выделят на организацию питания и проживания приглашенных участников коллективов федерального Сабантуй Сабантуя. Их ожидается 397. Кормить их будут будут как в дни проведения федерального Сабантуя, так и за два до него — на время репетиций. Разместить участников творческих коллективов планируют в трехместных и двухместных номерах гостиниц.

Звуковое сопровождение концертных площадок мероприятия обойдется в 645 тысяч рублей. Еще 587 тысяч рублей потратят на изготовление, монтаж и демонтажу баннеров.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Мордовии 1 и 2 июля отпразднуют XII Всероссийский сельский Сабантуй. На его организацию и проведение потратят более 36 миллионов рублей. Запланированы выставка сельскохозяйственной техники, соревнования «Трактор-шоу» и скачки на лошадях. В прошлом году Всероссийский сельский Сабантуй проходил в Татарстане.

В 2022 году в селах и районных центрах Татарстана Сабантуй пройдет 11—13 июня. В Набережных Челнах празднование назначено на 18 июня, а в Казани — на 19 июня.



Татьяна Демина