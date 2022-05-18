Программы на трех языках, розыгрыш техники: на организацию Сабантуя в Казани выделили 38,4 миллиона рублей

Сабантуй пройдет в Березовой роще и на Казанском ипподроме

Как выяснило «Реальное время», услуги по организации и проведению Сабантуя в поселке Мирном и Казанском ипподроме обойдутся в 38,4 млн рублей — аналогичную сумму выделяли и в прошлом году.

Напомним, в селах и районных центрах республики Сабантуй пройдет 11—13 июня. В Набережных Челнах «праздник плуга» состоится 18 июня, а в Казани — 19 июня.

На Майдане в Березовой роще в поселке Мирном установят сцену, декорации, два экрана. Запланирован концерт длительностью 90 минут на двух языках — татарском и русском. На нем выступят взрослые и детские танцевальные коллективы, солисты, гармонисты и баянисты. Ожидается, что на Сабантуе будут представлены и иногородние коллективы. После начала празднования гостей ждет пятичасовая концертная программа — она должна вестись на трех языках: татарском, русском и английском.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Будут проходить и конкурсы вроде разбивания горшков, переноски яиц и борьбы на поясах. Среди участников соревнований разыграют 18 телевизоров, 1 домашний кинотеатр, 5 планшетов, 2 телефона, 6 велосипедов, а также электронные книги, бумбокс, вентилятор и многое другое.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В шатре на Майдане на 200 персон будут угощать мясным ассорти, ассорти из икры, запеченной уткой, элешами, салатом с креветками, ягненком с мини-кыстыбый, бульоном с мини-эчпочмаком, чак-чаком, пахлавой.

Концерт на Казанском ипподроме будет идти не менее трех часов. Программа должна быть на трех языках: русском, татарском и английском. Перед гостями выступят взрослые и детские танцевальные коллективы, вокалисты с песнями о Казани, Татарстане и родном крае. Также на Сабантуе проведут лотерею, среди участников разыграют телевизоры, пылесосы, утюги, микроволновки, вентиляторы.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Как отмечали «праздник плуга» в прошлом году

В прошлом году на празднование Сабантуя в Казани всего выделили 73,4 млн рублей. Кроме поселка Мирного и Казанского ипподрома, «праздник плуга» состоялся в Дербышках и в лесопарке у озера Лебяжьего. Еще власти города выделяли 2,5 млн рублей на организацию молодежного фестиваля «Яңа сабантуй».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также в 2021 году в Муслюмовском районе впервые проходил Всероссийский сельский Сабантуй. Его планировалось провести еще в 2020 году, но мероприятие перенесли из-за пандемии COVID-19.

Специально для этого Сабантуя на берегу реки Ик сделали площадку общей площадью 276 га. Там находились амфитеатр на 5 тыс. мест и малый амфитеатр на 2,5 тыс. мест. В 2019 году, как считало «Реальное время», всего на проведение Сабантуя выделяли 73,1 млн рублей.



Татьяна Леухина