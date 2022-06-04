Всероссийский сельский Сабантуй в Мордовии проведут за 36 миллионов рублей

Фото: Ринат Назметдинов

В Лямбирском районе Мордовии 1 и 2 июля отпразднуют XII Всероссийский сельский Сабантуй. На его организацию и проведение потратят более 36 миллионов рублей.

Как рассказывали власти Мордовии, Всероссийский сельский Сабантуй пройдет в татарском селе Аксеново. Ожидается, что праздник посетят примерно 50 тысяч гостей из 50 регионов России.

Гостей Всероссийского сельского Сабантуя ожидают выставка сельскохозяйственной техники, соревнования «Трактор-шоу» и скачки на лошадях. Участников спортивных мероприятий наградят сувенирной продукцией — футболкой, бейсболкой и ручкой. Кроме того, на Сабантуе организуют площадку мордовских национальных игр «Тюштень налксемат».

Тендер на организацию и проведения XII Всероссийского сельского Сабантуя в Мордовии объявили с начальной ценой в 38,3 миллиона рублей. Средства выделяются из бюджета Лямбирского района республики.



Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В прошлом году Всероссийский сельский Сабантуй проходил в Татарстане. Республика принимала праздник впервые. Его организовали в Муслюмовском районе. Проект праздника задумывался еще в 2020 году в рамках празднования 100-летия ТАССР, но из-за пандемии его пришлось перенести.



В 2022 году в в селах и районных центрах Татарстана Сабантуй пройдет 11—13 июня. В Набережных Челнах празднование назначено на 18 июня, а в Казани — на 19 июня.



Татьяна Демина