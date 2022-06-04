В Татарстане годовой план по строительству жилья выполнен на 60%

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане годовой план по строительству жилья выполнен на 60% — возведено 1,6 миллиона «квадратов». Об этом сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Алексей Фролов.

По его словам, по программе социальной ипотеки в Татарстане на сегодняшний день сдано 100 тысяч кв. м жилья, что составляет 66% от плана. По индивидуальному жилищному строительству построены 7,7 тысячи домов (63%).



Как сообщает пресс-служба президента Татарстана, работы в части коммерческого строительства выполнены на 54%. Всего запланировано возведение 148 многоквартирных домов, из них уже сданы 69 общей площадью 497 тысяч «квадратов».

Говоря об обеспечении жильем отдельных категорий населения, Фролов отметил, что на сегодняшний день заключены госконтракты на 179 жилых помещений для детей-сирот. Также реализовано восемь сертификатов на улучшение жилищных условий для многодетных семей.

В республике продолжается строительство объектов по национальным проектам. Так, возводятся три школы в Сабинском, Кукморском и Тукаевском районах. По нацпроекту «Культура» на семи объектах объем выполненных работ оценивается в 12%. Например, возведение драмтеатра «Мастеровые» в Набережных Челнах завершено на 72%.

На 39% выполнено строительство девяти зданий исполкомов, на 29% — пяти детских оздоровительных лагерей. Рекультивация Самосыровского полигона в Казани завершена 36,5%. Работы ведутся по федеральному проекту «Чистая страна».



Фото: realnoevremya.ru

В мае заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана Ильшат Гимаев заявил, что на фоне санкционного давления возведение ни одного объекта в регионе не было остановлено. По его словам, произошла быстрая переориентация на новые условия. Подробности — в материале «Реального времени».

Диана Жиленкова