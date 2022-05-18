«У нас есть осторожный оптимизм»: Минстрой Татарстана сделал «невербальную интервенцию» рухнувшему рынку

План выполнен почти на 50%

В этом году в Татарстане планируют построить 2,7 млн «квадратов» жилья, из них 1,3 млн уже сданы. То есть на сегодняшний день годовой план выполнен уже на 49%, сообщил заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики Ильшат Гимаев.



По словам замглавы Минстроя, в регионе произошел практически полный переход на проектное финансирование. Уже почти 97% объектов приходятся на счета эскроу.

Фото: realnoevremya.ru

Как отметил Гимаев, положительную роль сыграло снижение Центробанком ключевой ставки до 14% годовых. Это повлияло на показатели по продажам. Так, в январе 2022 года коммерческое жилье было продано на сумму 7,7 млрд рублей, в феврале — 10,9 млрд, в марте — 8,2 млрд. В апреле показатель составил 3,4 млрд, его падение также связано с изменением ключевой ставки.

— В мае на текущий момент продано квартир на 121 млн рублей. Я думаю, что сейчас льготная ипотека, которая уже начала работу, окажет положительный эффект. В связи с этим у нас есть осторожный оптимизм, что все-таки рынок жилья поправляется с апрельского падения продаж и темпов строительства, — отметил замглавы Минстроя республики.

Фото: Олег Тихонов (архив)

Он добавил, что на сегодняшний день в Татарстане сдали более 1,3 млн «квадратов» проблемного жилья, в правах восстановлены 18 тысяч обманутых дольщиков. В прошлом году в республике сдали девять проблемных объектов, сейчас осталось еще шесть.

— Президентом Татарстана поставлена задача до конца года решить эту проблему, чтобы в республике не было обманутых дольщиков, — пояснил заместитель министра.

44 программы строительства за 47 млрд рублей

Как рассказал замглавы Минстроя Татарстана, за 2012—2021 годы в республике построили 318 сельских клубов. На данный момент продолжается строительство двух центров культурного развития в Елабуге и Зеленодольске.

По словам Гимаева, за этот же период в регионе появилось 600 новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов, 45 врачебных амбулаторий, три офиса врачей общей практики и 24 патологоанатомических отделения.

В этом году в Татарстане планируют построить еще 105 объектов здравоохранения, в том числе 23 ФАПа, одно патологоанатомическое отделение и офис врачей общей практики.

Фото: Максим Платонов

С 2013 года по 2020-й в республике построили более тысячи универсальных спортивных площадок, 43 модуля блочных лыжных баз, пять крытых футбольных манежей. В 2022-м в регионе появятся еще 11 спортивных объектов. Объем финансирования превышает 500 млн рублей.

Всего в этом году в Татарстане реализуются 44 программы строительства. На эти цели предусмотрели более 47 млрд рублей.

«Ни одна стройка не встала»

На фоне санкционного давления строительство ни одного объекта в Татарстане не было остановлено, отметил замглавы Минстроя. По его словам, произошла быстрая переориентация на новые условия.

— Могу вас уверить, что ни одна стройка из-за этого не встала. Более того, многие аналоги, как оказалось, в Российской Федерации имеются, особенно строительных материалов и изделий. Также создаются новые производства, о которых мы еще только-только узнаем. Я думаю, что эта тенденция будет продолжена, — рассказал Гимаев.

Фото: realnoevremya.ru

По его словам, страна располагает всеми богатствами мира. Если в России что-то не производится, это общая совместная недоработка. Все будет исправлено, выразил уверенность замминистра.

Говоря о подорожании стройматериалов, Гимаев отметил, что вместе с этим понизилась стоимость металлопродукции. Наполняемость внутреннего рынка будет расти, и цены будут неизбежно падать. Замглавы Минстроя Татарстана заверил: это положительным образом скажется на строительной отрасли.

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Диана Жиленкова