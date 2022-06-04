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Минобороны показало боевую работу экипажей ударных вертолетов Ка-52 на Украине

10:58, 04.06.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Минобороны показало боевую работу экипажей ударных вертолетов Ка-52 на Украине
Фото: скриншот видео

Министерство обороны России показало боевую работу экипажей ударных вертолетов Ка-52. Соответствующие видеокадры опубликованы в telegram-канале ведомства.

В ролике продемонстрирован запуск управляемой ракеты, а также запись с экрана прицельно-навигационного комплекса вертолета. В результате авиаудара уничтожены танк, бронетранспортер и вооружение на позиции Вооруженных сил Украины, передает «РИА Новости».

Также сегодня Минобороны России показало работу комплекса РЭБ «Палантин» на Украине. По данным ведомства, дальность действия оценивается в более 20 км. Система функционирует точечным образом и не нарушает гражданскую инфраструктуру.

«Реальное время» продолжает следить за развитием событий. Вся важная информация — в специальном сюжете интернет-газеты.

Диана Жиленкова
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