Минобороны показало боевую работу экипажей ударных вертолетов Ка-52 на Украине

Фото: скриншот видео

Министерство обороны России показало боевую работу экипажей ударных вертолетов Ка-52. Соответствующие видеокадры опубликованы в telegram-канале ведомства.

В ролике продемонстрирован запуск управляемой ракеты, а также запись с экрана прицельно-навигационного комплекса вертолета. В результате авиаудара уничтожены танк, бронетранспортер и вооружение на позиции Вооруженных сил Украины, передает «РИА Новости».

Также сегодня Минобороны России показало работу комплекса РЭБ «Палантин» на Украине. По данным ведомства, дальность действия оценивается в более 20 км. Система функционирует точечным образом и не нарушает гражданскую инфраструктуру.

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Диана Жиленкова