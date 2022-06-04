Минобороны России показало работу комплекса РЭБ «Палантин» на Украине

Фото: скриншот видео

Министерство обороны России показало работу боевых расчетов комплекса радиоэлектронной борьбы «Палантин» в рамках специальной военной операции на Украине. Соответствующие видеокадры опубликованы в telegram-канале ведомства.

Данный комплекс блокирует сигнал управления разведывательными беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины. Очаги сотовой связи и источники интернета на командных пунктах противника подавляются.

По данным Минобороны, дальность действия «Палантина» оценивается в более 20 км. Уточняется, что система функционирует точечным образом, она способна работать, не нарушая гражданскую инфраструктуру, передает «РИА Новости».

Накануне в ведомстве сообщили, что в многоквартирных домах на улице Центральной в городе Золотое Луганской народной республики военнослужащие ВСУ оборудовали огневые позиции и снайперские точки. Мирным гражданам не позволяют покидать свои жилища.

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Диана Жиленкова