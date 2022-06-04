В Херсоне около 1,5 тысячи человек подали документы на получение российского гражданства

В Херсоне открылись пункты приема документов для желающих получить российское гражданство. В него обратились уже около 1,5 тысячи человек, сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.



По его словам, на рассмотрении находятся уже свыше 200 пакетов документов. В ближайшем времени еще три таких пункта откроются в Новой Каховке и прилегающем районе, добавил Стремоусов.

Фото: realnoevremya.ru

— Но пока одна точка, а людей очень много [желающих получить гражданство РФ], — приводит слова замглавы военно-гражданской администрации региона ТАСС.

На этой неделе президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка приема в гражданство для детей-сирот из Украины, Донецкой и Луганской народных республик. Процедура проводится в упрощенном порядке как на российской территории, так и за ее пределами.

Диана Жиленкова