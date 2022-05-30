Путин упростил прием в российское гражданство для детей-сирот из ДНР и ЛНР

В России расширили список лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство в упрощенном порядке. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин.

Согласно документу, российское гражданство в упрощенном порядке могут приобрести дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, недееспособные лица, являющиеся гражданами Донецкой и Луганской народных республик.

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С заявлением о приеме в гражданство вправе обратиться опекун ребенка, его попечитель или опекун недееспособного лица, являющиеся гражданами России, Донбасса или Украины.

Исключением является установление опеки или попечительства на основании совместного заявления родителей о назначении их ребенку опекуна или попечителя на период, в течение которого они по уважительным причинам не смогут исполнять свои родительские обязанности.

На прошлой неделе Путин упростил прием в российское гражданство для жителей Херсонской и Запорожской областей. Рассмотрение заявлений для таких лиц и принятие по ним решений должно осуществляться в срок не более трех месяцев со дня подачи.

Диана Жиленкова