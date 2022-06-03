Путин: недальновидная политика стран Европы в сфере энергетики привела к кризису

Недальновидная политика стран Европы, в первую очередь Еврокомиссии, в сфере энергетики привела к кризису. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

— Мы видим, что там происходит. Я лично считаю, что многие политические силы и в Штатах, и в Европе начали спекулировать на естественной тревоге жителей планеты за состояние климата, — пояснил российский лидер.

Фото: kremlin.ru

По его словам, в результате начала продвигаться «зеленая повестка», включая сферу энергетики, передает «РИА Новости».



В марте Путин поручил принимать оплату за российский природный газ только в рублях. Некоторые страны отказались соблюдать такое требование, среди них Чехия и Финляндия. На этой неделе стало известно, что к такому решению пришла и датская компания Ørsted.

Диана Жиленкова