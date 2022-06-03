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Россия с 14 июня снимет эпидемиологические ограничения на въезд для иностранцев

19:34, 03.06.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Россия с 14 июня снимет эпидемиологические ограничения на въезд для иностранцев
Фото: Максим Платонов

С 14 июня текущего года снимаются эпидемиологические ограничения на въезд в Россию для иностранных граждан, прибывающих на морском и воздушном транспорте. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Кроме того, с этой же даты возобновляется железнодорожное сообщение по маршрутам Ташкент — Самара и Ташкент — Волгоград. На каждом маршруте рейсы будут выполняться один раз в неделю.

Фото: Максим Платонов

Как добавили в оперштабе, также отменяются ограничения на въезд в страну для жителей Узбекистана, прибывающих железнодорожным транспортом, передает ТАСС.

На этой неделе антиковидные ограничения для туристов отменили в Италии. При въезде в страну путешественникам больше не потребуется предъявлять сертификат о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании либо результаты ПЦР-теста.

Диана Жиленкова
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