Россия с 14 июня снимет эпидемиологические ограничения на въезд для иностранцев

Фото: Максим Платонов

С 14 июня текущего года снимаются эпидемиологические ограничения на въезд в Россию для иностранных граждан, прибывающих на морском и воздушном транспорте. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Кроме того, с этой же даты возобновляется железнодорожное сообщение по маршрутам Ташкент — Самара и Ташкент — Волгоград. На каждом маршруте рейсы будут выполняться один раз в неделю.

Фото: Максим Платонов

Как добавили в оперштабе, также отменяются ограничения на въезд в страну для жителей Узбекистана, прибывающих железнодорожным транспортом, передает ТАСС.



На этой неделе антиковидные ограничения для туристов отменили в Италии. При въезде в страну путешественникам больше не потребуется предъявлять сертификат о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании либо результаты ПЦР-теста.

Диана Жиленкова