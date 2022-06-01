В Италии отменили антиковидные ограничения для туристов

Фото: Максим Платонов

Власти Италии отменили антиковидные ограничения для путешественников. Изменения вступают в силу с сегодняшнего дня, сообщает российская Ассоциация туроператоров.

Например, при въезде в страну туристам больше не потребуется предъявлять сертификат о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании, либо результаты ПЦР-теста.

Фото: Максим Платонов

Чтобы посетить Италию, россиянам понадобятся только шенгенская виза и загранпаспорт. Отмечается, что с 30 мая также возобновился прием документов на визу в данную страну.

Антиковидные ограничения для путешественников сняты и на Кипре. Им больше не нужно предъявлять сертификат о вакцинации против коронавируса, справку о перенесенном заболевании или отрицательный ПЦР- или экспресс-тест на антиген.

Диана Жиленкова