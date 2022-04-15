Хуснуллин рассказал, что будет формироваться в рамках программы капитальных вложений в строительство

Фото: Максим Платонов

Вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал, что будет сформировано в комплексной программе «Строительство».

В рамках нее будет формироваться федеральная адресная инвестиционная программа. Ответственным за нее и ее реализацию назначен Минстрой России, полномочия по управлению возлагаются на президиум правительственной комиссии по региональному развитию.

По словам Хуснуллина, строительство должно оставаться одним из драйверов экономики в условиях санкций. В том числе для этого реализуется перечень мероприятий по сокращению инвестиционно-строительного цикла и оптимизации административных процедур. Он добавил, что подготовку объектов программы будет вести Минстрой, но утверждать их будет коллегиальное решение президиума правительственной комиссии по региональному развитию. Также будет создана специальная рабочая группа для оперативного согласования включения объектов и мероприятий в федеральную адресную инвестиционную программу.

Фото: kremlin.ru

На днях стало известно, что новая государственная программа «Строительство» появится в России с 1 января 2023 года. Срок ее реализации — пять лет. До этого Минстрой страны подготовил изменения в своей структуре, согласно которым предлагалось создать новый департамент для формирования и управления этой программой.

Дарья Акимова