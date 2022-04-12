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В России с 2023 года появится новая госпрограмма «Строительство»

19:43, 12.04.2022
В России с 2023 года появится новая госпрограмма «Строительство»
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В России появится с 1 января 2023 года новая государственная программа «Строительство». Распоряжение, подписанное премьер-министром России Михаилом Мишустиным, опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Период реализации программы — 5 лет. Ответственный исполнитель — Минстрой России.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее ведомство подготовило изменения в своей структуре, согласно которому предлагалось создать новый департамент для формирования и управления комплексной программой «Строительство».

Вчера президент России Владимир Путин поручил представить предложения о выделении в 2022—2024 годах дополнительных средств федерального бюджета на обеспечение финансирования строительства объектов инфраструктуры.

В феврале министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин сообщил, что в 2022 году в республике реализуют 44 программы в сфере строительства. Семь нацпроектов находятся в зоне ответственности Минстроя Татарстана.

Татьяна Леухина
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