В России с 2023 года появится новая госпрограмма «Строительство»
В России появится с 1 января 2023 года новая государственная программа «Строительство». Распоряжение, подписанное премьер-министром России Михаилом Мишустиным, опубликовано на интернет-портале правовой информации.
Период реализации программы — 5 лет. Ответственный исполнитель — Минстрой России.
Ранее ведомство подготовило изменения в своей структуре, согласно которому предлагалось создать новый департамент для формирования и управления комплексной программой «Строительство».
Вчера президент России Владимир Путин поручил представить предложения о выделении в 2022—2024 годах дополнительных средств федерального бюджета на обеспечение финансирования строительства объектов инфраструктуры.
В феврале министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин сообщил, что в 2022 году в республике реализуют 44 программы в сфере строительства. Семь нацпроектов находятся в зоне ответственности Минстроя Татарстана.
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