В России выявили 4 262 новых случая заболевания коронавирусом за сутки

Фото: Максим Платонов

За последние сутки в России выявили 4 262 случая заболевания COVID-19. Всего заболевших по стране зарегистрировали 18 339 776 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 2 июня, за сутки в связи с выздоровлением от COVID-19 выписали 4 976 человек. Всего выздоровевших — 17 749 960 россиян.

За сутки коронавирус унес жизни 85 жителей России. С начала пандемии от инфекции скончались 379 285 человек.

Фото: realnoevremya.ru

1 июня сообщалось, что в России зарегистрировали 4 151 новый случай COVID-19. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, стране и мире читайте в подборке «Реального времени».

Маргарита Головатенко