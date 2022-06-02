Главное о коронавирусе на 2 июня: положительные последствия пандемии, панические атаки как осложнение

Фото: Ринат Назметдинов

В мае смертность от коронавируса по Татарстану упала в два раза

За последние сутки в Татарстане выявлено 116 случаев заражения коронавирусом. Всего на 2 июня общее количество инфицированных в республике достигло 150 312. Выздоровели за весь период 145 665 человек, в том числе 88 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 995 человек, за минувшие сутки — ноль. Госпитализировали за сутки 66 человек.

В мае этого года в Татарстане коронавирус стал причиной смерти 18 человек. За этот же месяц прошлого года в республике от коронавируса умерли 37 граждан, следует из подсчетов «Реального времени». Таким образом, в мае 2022 года смертность от коронавируса в регионе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года упала в два раза. Всего, по данным портала стопкоронавирус.рф, на 1 июня 2022 года в РТ зарегистрировано 1 995 смертей, причиной которых стал COVID-19. На 1 июня 2021-го в республике насчитывалось 500 умерших. Таким образом, за год от COVID-19 умерли 1 495 татарстанцев.

Фото: Максим Платонов (архив)

Инфекционист заявил, что ревакцинацию лучше всего пройти в августе

За последние сутки в России выявили 4 262 новых случая коронавируса, выздоровели 4 976 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 339 776 человек, а выздоровевших — до 17 749 960. За сутки болезнь унесла жизни 85 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 379 285 человек.

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что организация планирует исследование вакцины против коронавируса «Конвасэл» с участием детей, но только после завершения испытаний препарата среди взрослых. По ее словам, первый этап исследований проходит на людях от 18 до 60 лет, а потом линейка расширяется для тех, кто старше 60. В конце идет группа от 12 до 17 лет и от 6 до 12.

Инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что ревакцинацию от коронавируса лучше пройти в августе после спада жары, чтобы подготовиться к осеннему эпидсезону, когда возможен рост заболеваемости. По его словам, большая часть населения России, около 90%, перенесли зимой штамм «омикрон» и получили иммунизацию естественным путем. При этом он отметил, что если после болезни или вакцинации уже прошло больше полугода, то стоит проверить уровень антител.

Он также добавил, что проходить вакцинацию или ревакцинацию от COVID-19 лучше всего в специальных пунктах, а не в поликлиниках. По словам Тимакова, в спецпунктах у человека гораздо меньшая вероятность чем-либо заразиться. Помещение, в котором проходит вакцинация, должно быть оснащено таким образом, чтобы пришедший на процедуру человек не стоял в очереди и не ожидал прививки на жаре, добавил эксперт.

Фото: Ринат Назметдинов

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов рассказал, что новый рост заболеваемости коронавирусом возможен летом в связи с появлением новых вариантов вируса, в том числе мутаций «омикрона». По его словам, данный штамм с момента его обнаружения отличался от предыдущих большим количеством мутаций, а также тем, что защита, обеспечиваемая прошлыми версиями, не полностью распространяется на него и его субварианты.

Заслуженный врач России, терапевт Юрий Серебрянский заявил, что после пандемии коронавируса люди стали серьезнее относиться к различным мерам предосторожности, которые помогают сохранить здоровье. Он отметил, что заболевание заставило граждан уделять больше внимания вопросам гигиены. Но главный положительный итог борьбы с COVID-19 — это формирование у россиян иммунитета к его возбудителю, подчеркнул Серебрянский.

Главный врач психиатрической клиники «Госпитальная» Марчел Додица рассказал, что одним из самых распространенных осложнений коронавируса являются панические атаки. По его словам, в сравнении с прошлым годом количество пациентов с паническими атаками увеличилось примерно в полтора-два раза. Панические атаки — это приступы внезапной тревоги, которые сопровождаются страхом, ощущением нехватки воздуха, тремором, пояснил врач.

Фото: pxhere.com

Вирусолог Анатолий Альтштейн сообщил, что почти половина случаев заражения коронавирусом за все время пандемии пришлись на первые пять месяцев 2022 года. По его словам, мощный пик заболеваемости пришелся на период со второй половины декабря по март. Так, за два года пандемии заболело 293 млн человек, а за пять месяцев — 237 млн, что составляет 55% и 45% соответственно.

Глава Башкирии Радий Хабиров внес изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения COVID-19. Так, в республике частично отменяется масочный режим. В рамках рекомендаций он остается для лиц старше 65 лет. Кроме того, власти региона призывают не отказываться от ношения масок в местах массового скопления жителям, у которых есть хронические заболевания.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил об отмене всех ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, включая масочный режим. Напомним, постановление о введении антиковидных ограничений было утверждено в апреле 2020 года и описывало меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения области.

Фото: Максим Платонов (архив)

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что требование об обязательном ношении медицинских масок в общественных местах региона отменяется. Ранее аналогичное решение приняли некоторые другие регионы России, в том числе Севастополь. Напомним, в Крыму с 17 марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности.

Главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов рассказал, что городские врачи держат на контроле состояние здоровья всех детей, которые переболели коронавирусом, для них организованы профилактические и реабилитационные мероприятия. Врачи изучили «не только коварство этой болезни, но и ее последствия» и делают все для того, чтобы эти последствия не коснулись детей, подчеркнул специалист.

Глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что указ о снятии масочного режима на территории региона подпишут сегодня. Он отметил, что в регионе эпидситуация по коронавирусу оценивается как спокойная. «Многие люди ждут этого, и, считаю, что в конечном итоге мы все-таки можем сегодня сказать, что эпидситуация по ковиду по республике спокойная», — добавил Николаев, заявив, что ежедневно выявляется около 50 заболевших.

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что в регионе приостанавливается обязательный масочный режим, ношение масок становится рекомендацией. По его словам, заболеваемость коронавирусом в Карелии снизилась почти в три раза. Также снизилась заболеваемость внебольничными пневмониями и ОРВИ. Теперь официально отменены все региональные антикоронавирусные ограничения, добавил он.

ВОЗ затрудняется дать оценку ситуации с COVID-19 в КНДР

В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 530 723 039 человек, 6 294 630 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (84 444 990). На второй строчке — Индия (43 164 544), на третьей — Бразилия (31 060 017), на четвертой — Франция (29 738 170), на пятой — Великобритания (22 492 903).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 007 685). За ними следуют Бразилия (666 801), Индия (524 641), Россия (371 546, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (324 951).

Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону может грозить вотум недоверия из-за посещения вечеринок на Даунинг-стрит в период локдауна в 2020 году, сообщает Evening Standard. Член палаты лордов Уильям Хейг сообщил, что Джонсон теряет поддержку многих уважаемых сторонников партии консерваторов после парламентского доклада о его вечеринках премьера. В нем говорилось, что председатель правительства на этих мероприятиях пил много алкоголя и демонстрировал «неуважение» к обслуживающему персоналу.

Власти Шанхая ослабили ряд основных ограничений, введенных в связи с COVID-19, в качестве шага к возвращению к нормальной жизни после двухмесячного карантина. Кроме того, вчера в городе было восстановлено полное автобусное сообщение и работа городского метро в городе, как и базовое железнодорожное сообщение с остальной частью Китая. Тем не менее более полумиллиона человек в городе с населением в 25 млн все еще находятся в изоляции или в специально отведенных зонах контроля.

С 1 июня в Германии снимаются все ограничения на въезд иностранцев, действовавшие в связи с пандемией. Отмечается, что до конца лета путешественникам не понадобится ни документ о вакцинации или перенесенной болезни, ни отрицательный ПЦР-тест. Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах объяснил, что смягчить условия въезда и отменить правило 3G (привит, переболел или сдал тест на COVID-19) позволила улучшающаяся эпидемиологическая обстановка в стране.

Фото: pxhere.com

Власти Таиланда разрешили лицам, привитым российской вакциной «Спутник Лайт», прибывать в страну без необходимости заранее предоставлять отрицательный результат ПЦР-теста или антиген-теста на коронавирус. Всего в списке разрешенных препаратов 16 вакцин, включая «Спутник V». Кроме того, с 1 июня отменен карантин для всех прибывающих в страну путешественников вне зависимости от статуса вакцинации. Непривитые иностранцы смогут загрузить в Thailand Pass копию сертификата о перенесенном заболевании либо отрицательный результат теста, сделанного за 72 часа до вылета.

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан сообщил, что организация затрудняется дать оценку ситуации с коронавирусом в КНДР, но предполагает, что обстановка ухудшается. По его словам, ВОЗ неоднократно предлагала стране свою помощь, в том числе вакцины и продукцию медицинского назначения. «Мы также продолжаем работать с соседними странами, в том числе Китаем и Южной Кореей», — добавил Райан.

Министерство здравоохранения КНДР распространило среди медицинских заведений страны рекомендации по лечению коронавируса средствами народной медицины. Об этом сообщило в среду Центральное телеграфное агентство Кореи. Отмечается, что брошюра содержит традиционные рецепты лечения кашля, боли в горле, лихорадки и других симптомов, которые часто проявляются при заражении коронавирусом.

Фото: wikimedia.org

В КНДР за прошедшие сутки выявили 96 тысяч человек с симптомами лихорадки, а общее число таких случаев с конца апреля на фоне распространения коронавируса составило более 3,83 млн. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Отмечается, что из общего числа больных поправились 3,66 млн человек, 165 тысяч проходят лечение. Информация о новых летальных исходах отсутствует, а общее число смертей, связанных с лихорадкой, ранее составляло 70 человек.

Количество проходящих лечение от коронавируса в больницах материковой части Китая за месяц сократилось в 15 раз. Как свидетельствуют опубликованные в четверг данные Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, в стране осталось чуть больше 11,6 тысячи заболевших. Отмечается, что 2 мая указанный показатель составлял 176,3 тысячи человек. За минувшие сутки власти зарегистрировали всего 129 новых случаев заражения, что стало минимальным показателем с 18 февраля.

Максим Кокунин