В России зарегистрировали 4 151 новый случай COVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

В России за минувшие сутки зарегистрировали 4 151 случай COVID-19. Всего с начала пандемии коронавирусом в стране заразились 18 335 514 человек.

За прошедшие сутки госпитализирован 2 281 россиянин. Это на 10,1% меньше по сравнению с 31 мая, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Выписали в связи с выздоровлением за минувшие сутки 5 628 пациентов. Это на 2,6% больше по сравнению с 31 мая. С начала пандемии от коронавируса в стране выздоровели 17 744 984 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф

Умерли за сутки от коронавируса 83 человека. С начала пандемии COVID-19 стал причиной смерти 379 200 россиян.

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Татьяна Демина