Российские военные разминировали за сутки почти 22 гектара в ДНР и ЛНР

Фото: скриншот видео Минобороны России

Отряды разминирования Вооруженных сил и МЧС России продолжают очищать территории Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов. За последние сутки проверено 21,9 га, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

В общей сложности проверено 2,6 тысячи га, в том числе 35 зданий, один мост и 9,64 км дорог. По словам генерал-полковника, в общей сложности обезврежено 12 960 взрывоопасных предметов, из них 80 — за минувшие сутки, передает «РИА Новости».

Фото: скриншот видео Минобороны России

На прошлой неделе в Минобороны России сообщили об устранении минной опасности в акватории порта Мариуполя. По данным ведомства, гражданские суда могут безопасно пользоваться гаванью.

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Диана Жиленкова