В Минобороны сообщили об устранении минной опасности в акватории порта Мариуполя

Минная опасность в акватории порта Мариуполя устранена. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, гражданские суда могут безопасно пользоваться гаванью. Однако, несмотря на созданные российской стороной условия для безопасного выхода, в порту по-прежнему остаются шесть иностранных сухогрузов, передает RT.

Фото: wikipedia.org

Как уточнил Мизинцев, среди них «Царевна» (Болгария), «Азбург» (Доминикана), «Смарта» (Либерия), «Блю Стар» (Панама), «Азов Конкорд» (Турция) и «Леди Аугуста» (Ямайка). Руководство стран компаний-судовладельцев еще не приняло меры по выводу этих судов.

По данным Минобороны, несколько дней назад специалисты Черноморского флота и инженерных войск России завершили разминирование территории Мариупольского порта. Всего было обнаружено и обезврежено свыше 12 тысяч взрывоопасных предметов и единиц вооружения, оставленных украинскими боевиками.

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Диана Жиленкова