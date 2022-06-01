Омбудсмен Татарстана: процедуру по усыновлению детей Донбасса упрощать не будут

Процедуру по усыновлению детей с ДНР, ЛНР и Украины упрощать не будут. Главное — устройство судьбы ребенка, заявила «Реальному времени» уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

— Мы должны сделать все, чтобы не было возвратов, здесь важна психологическая готовность родителей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

30 мая президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка приема в гражданство для детей-сирот из ДНР и ЛНР, а на следующий день МВД приступило к его исполнению. Законодательство скорректировали, поскольку по нему передавать в семьи можно только детей, имеющих российское гражданство. Ребят, имеющих гражданство другой страны, с согласия законных представителей можно передать только под временную опеку на срок до шести месяцев.

Желающие усыновить ребенка должны пройти обучение в школе приемных родителей и получить положительное заключение от психологов организации и органов опеки относительно своей кандидатуры. После этого пара встает на учет у регионального оператора базы данных о детях, подлежащих устройству в семью, или в органах опеки и попечительства по месту жительства.

Татьяна Леухина