Кремль об увеличении затрат на строительство М-12: «Подорожание везде идет»

В России предпринимаются меры, чтобы не замедлять проекты по строительству дорог, несмотря на повышение цен, так пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы «Автодора» о возможном подорожании трассы М-12 от Москвы до Казани на 30%.



— Подорожание же везде идет определенное. Во-первых, есть инфляционное удорожание и так далее. Поэтому объективно изменение цены в сторону повышения возможно. Это учитывается в правительстве, это наверняка учитывается и в корпорации.

Песков в ответ на вопрос о том, вызывает подорожание беспокойство в Кремле и видят ли риски сбоев в строительстве дороги, подчеркнул, что в настоящее время принимаются меры, чтобы не замедлять уже начатые проекты, сообщает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Согласно информации с портала закупок, стоимость договоров на проектирование и строительство восьми из девяти этапов скоростной платной автомагистрали М-12 Москва — Казань выросла с осени 2020 года в среднем на 27%. Это составляет суммарно 143 млрд рублей.

Председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко рассказал, что необходимо привлечь еще 14 тысяч рабочих в пиковый период строительства трассы М-12 Москва — Казань, который наступит примерно через месяц. По его словам, на сегодняшний день на стройке задействовано около 17 тысяч человек. Однако в пик работ потребуется 31 тысяча рабочих. Петушенко отметил, что недостающих работников еще нужно найти.

Маргарита Головатенко