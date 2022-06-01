В «Автодоре» заявили о необходимости привлечь еще 14 тысяч рабочих в пик строительства трассы М-12

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко рассказал, что необходимо привлечь еще 14 тысяч рабочих в пиковый период строительства трассы М-12 Москва — Казань, который наступит примерно через месяц. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, на сегодняшний день на стройке задействовано около 17 тысяч человек. Однако в пик работ потребуется 31 тысяча рабочих. Петушенко отметил, что недостающих работников еще нужно найти.

Говоря о ситуации с дефицитом рабочей силы, он сообщил, что подрядчики «нарастили» количество высококвалифицированных работников. Доля ручного труда в дорожном строительстве с каждым годом все уменьшается, обратил внимание Петушенко. Он добавил, что ситуация с кадрами обстоит сложнее в Москве, так как там больше возможностей для выбора профессии.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Петушенко также рассказал, что строительство автотрассы М-12 Москва — Казань подорожало примерно на 30%. Стоимость дороги оценивалась в 630 миллиардов рублей по технико-экономическому обоснованию в 2018 году.

Дарья Акимова