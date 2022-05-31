Контракты на строительство М-12 подорожали в среднем на 27% — суммарно на 143 млрд рублей

Стоимость договоров на проектирование и строительство восьми из девяти этапов скоростной платной автомагистрали М-12 Москва — Казань выросла с осени 2020 года в среднем на 27%, что составляет суммарно 143 млрд рублей, сказано на портале госзакупок.



Подрядчиков определили осенью 2020 года. Крупнейшие из них — ООО «Трасстроймеханизация» (входит в АО «Дороги и мосты», часть холдинга «Нацпроектстрой» ВЭБа и Аркадия Ротенберга), которое получило контракты на нулевой и восьмой этапы общей стоимостью 185 млрд рублей и протяженностью 130 км, а еще АО «ДСК «Автобан» Алексея Андреева, строящее четвертый и шестой этапы трассы на 150 млрд рублей в ценах 2020-го с совокупной протяженностью 250 км. Контракты на отдельные этапы дороги также получили АО «Стройтрансгаз» (1 этап), ООО «РСК» (2 этап), АО «ВАД» (3 этап) и российская «дочка» китайской CRCC (ООО «СиАрСиСи Рус», 5 этап).

Договоры заключались по результатам несостоявшихся конкурсов, в которых компании выступали единственными участниками. Стоимость контрактов в сумме составила тогда 530,7 млрд рублей.

Однако уже в апреле—мае текущего года на сайте опубликовали извещения об изменении параметров договоров с подрядчиками. Большинство контрактов подорожали, по некоторым скорректировали объемы работ по техзаданиям. Суммарная стоимость договоров выросла до 673,6 млрд рублей, то есть — на 26,9%, сообщает «Интерфакс».

Фото: realnoevremya.ru

С начала строительства восьмого этапа трассы М-12 в Татарстане произвели работ на сумму 40,2 млрд рублей. Всего на эти цели выделили 168,2 млн рублей. Протяженность восьмого этапа строительства скоростной автодороги М-12 участка 663 по 729 км составляет 71 км. Этот участок полностью проходит по территории Татарстана.

Первый татарстанский участок скоростного маршрута Казань — Екатеринбург планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году. Дорожники проведут капитальный ремонт на 6-километровом (км 1155 — км 1161) участке трассы М-7 «Волга» в Актанышском районе Татарстана, расширив проезжую часть с двух до четырех полос.

В Башкирии участок трассы М-12 начнут строить в текущем году. Для новой магистрали оформили необходимые земельные участки в Дюртюлинском, Бураевском и Татышлинском районах, а также определили вблизи маршрута трассы карьеры для добычи стройматериалов.

Маргарита Головатенко